Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:44
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

PUBBLICO & PRIVATO

Sanità, scienza e democrazia: oltre i populismi

Offrire soluzioni per ridurre i tempi di attesa e innovare

Pubblicato il: 26/08/2025 – 13:17
di Candida Tucci*
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sanità, scienza e democrazia: oltre i populismi

Ho letto con interesse l’articolo di Enrico Bucci pubblicato ieri su Il Foglio, “Contro il populismo sanitario”. Tanti gli spunti di riflessione, uno è fondamentale: quando si abbandona il metodo scientifico, non si rafforza la democrazia, ma si apre la strada all’arbitrio.
È un monito che condivido profondamente. Da liberale e da democratica sono convinta che la pluralità delle opinioni sia il cuore della vita pubblica, ma in sanità le opinioni devono sempre poggiare su dati, evidenze e responsabilità. Se “tutti hanno ragione”, nessuno è davvero tutelato.
Questo vale anche per la Calabria, dove troppo spesso la sanità è diventata il pretesto per alimentare piazze e opposizioni pregiudiziali, più che per proporre soluzioni concrete. Determinati contesti preferiscono gridare allo scandalo e ridurre la complessità a slogan facili, invece di confrontarsi con i dati e con la fatica di governare i processi. Non è così che si costruisce fiducia nei cittadini.
Per questo rivolgo un appello alla politica: la salute non può essere un campo di battaglia elettorale. Le prossime competizioni in Calabria devono essere il luogo dove prevale lo spirito democratico della pluralità di opinioni e non le sterili strumentalizzazioni. I calabresi hanno testa per capire e per ragionare: non meritano di essere ‘drogati’ da slogan populisti.
Come rappresentante delle imprese sanitarie private accreditate, credo che il nostro compito non sia alimentare polemiche, ma offrire soluzioni: ridurre i tempi di attesa, innovare, affiancare il pubblico dove non arriva. In Calabria, più che altrove, è evidente che senza una collaborazione equilibrata tra pubblico e privato non si riuscirà a garantire il diritto alla salute sancito dalla Costituzione. Le accuse rivolte al privato di drenare risorse sono argomenti sterili, che non aiutano né il dibattito né chi ambisce a rappresentare le istituzioni. Servono serietà e visione, non slogan.
Il populismo sanitario alimenta illusioni e diffidenze. La realtà è che la sanità si costruisce con programmazione, valutazione dei costi, trasparenza delle procedure. Non con le piazze e i proclami, ma con la responsabilità di chi amministra e di chi, come noi imprenditori, ogni giorno si misura con i bisogni reali di pazienti e famiglie. La democrazia si difende anche così: dando alla scienza il ruolo di bussola, alle istituzioni il coraggio di decidere e alle imprese la possibilità di contribuire con competenza. Non è una battaglia ideologica, è una sfida di civiltà che riguarda il futuro della nostra Calabria.

* Presidente  Filiera Salute Confapi Calabria

Argomenti
candida tucci
contributi
Contro il populismo sanitario
Enrico Bucci
Filiera Salute Confapi Calabria
sanità calabria
Categorie collegate
Contributi
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x