Cinquefrondi, incendi dolosi nel terreno del sindaco Conia. «Vigliacchi, venite qui a parlarmi»

IL CASO E LA SOLIDARIETÀ

CINQUEFRONDI «Non mi avete fatto niente! Sono alla luce del sole davanti sezione di Rinascita Per Cinquefrondi se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia qui. Solo i vigliacchi agiscono di nascosto. A testa alta!»: ha reagito così, con un post sul suo profilo facebook, il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia davanti all’ennesimo atto intimidatorio nei suoi confronti: tre diversi incendi in altrettanti punti del terreno di famiglia, sulla cui natura carabinieri e vigili del fuoco hanno pochi dubbi, propendendo per la pista dolosa.

Non si è fatta attendere la solidarietà per Conia. «L’incendio di matrice dolosa che ha danneggiato i terreni della famiglia del Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia è un episodio grave che merita non solo ferma condanna, ma una reazione civica e istituzionale concreta». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova Avv. Domenico Antico. «A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intero Consiglio – ha proseguito il primo cittadino – esprimo la più sincera vicinanza a Michele Conia e ai suoi famigliari. L’auspicio è che in tempi brevi venga fatta luce sull’accaduto, così da consegnare alla giustizia gli esecutori di un gesto vergognoso che non fermerà in nessun modo l’azione libera e virtuosa delle Istituzioni sane sul territorio». (redazione@corrierecal.it)

