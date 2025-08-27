Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:33
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

IL CASO E LA SOLIDARIETÀ

Cinquefrondi, incendi dolosi nel terreno del sindaco Conia. «Vigliacchi, venite qui a parlarmi»

Il messaggio di “sfida” sui social dopo l’ennesimo episodio: «Sono davanti alla sezione di Rinascita, se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia»

Pubblicato il: 27/08/2025 – 19:33
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cinquefrondi, incendi dolosi nel terreno del sindaco Conia. «Vigliacchi, venite qui a parlarmi»

CINQUEFRONDI «Non mi avete fatto niente! Sono alla luce del sole davanti sezione di Rinascita Per Cinquefrondi se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia qui. Solo i vigliacchi agiscono di nascosto. A testa alta!»: ha reagito così, con un post sul suo profilo facebook, il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia davanti all’ennesimo atto intimidatorio nei suoi confronti: tre diversi incendi in altrettanti punti del terreno di famiglia, sulla cui natura carabinieri e vigili del fuoco hanno pochi dubbi, propendendo per la pista dolosa.
Non si è fatta attendere la solidarietà per Conia. «L’incendio di matrice dolosa che ha danneggiato i terreni della famiglia del Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia è un episodio grave che merita non solo ferma condanna, ma una reazione civica e istituzionale concreta». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova Avv. Domenico Antico. «A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intero Consiglio – ha proseguito il primo cittadino – esprimo la più sincera vicinanza a Michele Conia e ai suoi famigliari. L’auspicio è che in tempi brevi venga fatta luce sull’accaduto, così da consegnare alla giustizia gli esecutori di un gesto vergognoso che non fermerà in nessun modo l’azione libera e virtuosa delle Istituzioni sane sul territorio». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
incendi terreno conia
intimidazione cinquefrondi
intimidazione michele conia
intimidazione sindaco conia
MICHELE CONIA
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x