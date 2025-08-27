Cinquefrondi, incendi dolosi nel terreno del sindaco Conia. «Vigliacchi, venite qui a parlarmi»
Il messaggio di “sfida” sui social dopo l’ennesimo episodio: «Sono davanti alla sezione di Rinascita, se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia»
CINQUEFRONDI «Non mi avete fatto niente! Sono alla luce del sole davanti sezione di Rinascita Per Cinquefrondi se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia qui. Solo i vigliacchi agiscono di nascosto. A testa alta!»: ha reagito così, con un post sul suo profilo facebook, il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia davanti all’ennesimo atto intimidatorio nei suoi confronti: tre diversi incendi in altrettanti punti del terreno di famiglia, sulla cui natura carabinieri e vigili del fuoco hanno pochi dubbi, propendendo per la pista dolosa.
Non si è fatta attendere la solidarietà per Conia. «L’incendio di matrice dolosa che ha danneggiato i terreni della famiglia del Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia è un episodio grave che merita non solo ferma condanna, ma una reazione civica e istituzionale concreta». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova Avv. Domenico Antico. «A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intero Consiglio – ha proseguito il primo cittadino – esprimo la più sincera vicinanza a Michele Conia e ai suoi famigliari. L’auspicio è che in tempi brevi venga fatta luce sull’accaduto, così da consegnare alla giustizia gli esecutori di un gesto vergognoso che non fermerà in nessun modo l’azione libera e virtuosa delle Istituzioni sane sul territorio». (redazione@corrierecal.it)
