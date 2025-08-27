Regionali, il Pd di Crotone indica Barberio e Pugliese come candidati al Consiglio

verso il voto

CROTONE La Direzione Provinciale del Partito Democratico di Crotone, raccogliendo la richiesta proveniente dai territori e dall’assemblea provinciale, ha scelto di proporre il segretario Leo Barberio e Alessandra Pugliese quale candidati consiglieri alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Barberio ha accolto con senso di responsabilità e orgoglio la decisione dichiarando: «Mi riempie d’orgoglio che l’intero gruppo dirigente e le singole sezioni locali abbiano riposto fiducia in una mia potenziale candidatura. Credo sia la naturale prosecuzione di un percorso politico iniziato quattro anni fa e che rappresenta la volontà di rinnovamento all’interno del Partito Democratico promossa dal segretario regionale Nicola Irto. In questi anni, insieme a tutta la comunità democratica, abbiamo condotto battaglie fondamentali per il territorio: dalla bonifica del SIN alla difesa della sanità pubblica, fino al rilancio delle infrastrutture. Temi cruciali sui quali il governo regionale guidato da Roberto Occhiuto e la gestione territoriale targata Forza Italia, rappresentata da Sergio Ferrari, hanno dimostrato di saper fare propaganda, ma senza mai offrire soluzioni concrete alle comunità. Se la mia candidatura verrà accolta, l’obiettivo sarà portare queste battaglie dentro le istituzioni regionali per renderle azioni concrete, nell’interesse non solo della provincia di Crotone, ma di tutti i calabresi». Grande soddisfazione da parte di Alessandra Pugliese che ha commentato: «La mia scelta da parte del Partito Democratico provinciale mi riempie di orgoglio. È il segno concreto della volontà di rinnovamento che il partito sta portando avanti anche a livello regionale. La disponibilità alla candidatura alle prossime elezioni regionali rappresenta per me non solo una grande responsabilità, ma anche un riconoscimento al percorso di oltre quindici anni di militanza e di impegno costante nella vita del partito, sia a livello locale che all’interno della Conferenza delle Donne Democratiche e dei Giovani Democratici. Considero questa indicazione un premio al lavoro svolto insieme a tante e tanti compagni di strada, ma soprattutto uno stimolo ulteriore a continuare a dare il mio contributo per il futuro della nostra comunità e della Calabria». Con questa scelta, il Partito Democratico provinciale si pone l’obiettivo di rafforzare la presenza di una classe dirigente giovane, radicata e determinata a rappresentare le istanze reali della comunità crotonese e calabrese.

