Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:52
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’intervento

Capo Vaticano, turisti bloccati sulla scogliera salvati dai Vigili del fuoco

I due sono rimasti bloccati in un punto senza possibilità né di salire, né di tornare indietro. Decisivo l’intervento dell’elisoccorso

Pubblicato il: 28/08/2025 – 16:24
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Capo Vaticano, turisti bloccati sulla scogliera salvati dai Vigili del fuoco

CAPO VATICANO Due turisti di nazionalità straniera nella mattinata di oggi sono rimasti bloccati sulla scogliera di Capo Vaticano, una delle località balneari più affascinanti della Costa degli Dei, nel Vibonese. I due, nel tentativo di raggiungere il belvedere  in risalita attraverso un sentiero, giunti ad un certo punto sono rimasti bloccati non riuscendo più a risalire e nemmeno a fare il percorso inverso. Pertanto alle ore 11:50 circa, hanno allertato tramite il NUE il Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, che ha inviato sul posto la squadra operativa del Distaccamento di Ricadi. I Vigili del Fuoco, raggiunti e tranquillizzati i due turisti, hanno poi richiesto l’intervento dell’elicottero per il recupero. Dall’aeroporto di Lamezia Terme è partito un Drago VF 62, con equipaggio composto da elisoccorritori, che, una volta raggiunto il punto, è riuscito a recuperare, attraverso verricellamento, i due turisti portandoli in salvo.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Capo Vaticano
COSTA DEGLI DEI
intervento
Rilevanti
salvati
Scogliera
TURISTI
turisti bloccati
vigili del fuoco
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x