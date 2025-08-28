Capo Vaticano, turisti bloccati sulla scogliera salvati dai Vigili del fuoco

l’intervento

CAPO VATICANO Due turisti di nazionalità straniera nella mattinata di oggi sono rimasti bloccati sulla scogliera di Capo Vaticano, una delle località balneari più affascinanti della Costa degli Dei, nel Vibonese. I due, nel tentativo di raggiungere il belvedere in risalita attraverso un sentiero, giunti ad un certo punto sono rimasti bloccati non riuscendo più a risalire e nemmeno a fare il percorso inverso. Pertanto alle ore 11:50 circa, hanno allertato tramite il NUE il Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, che ha inviato sul posto la squadra operativa del Distaccamento di Ricadi. I Vigili del Fuoco, raggiunti e tranquillizzati i due turisti, hanno poi richiesto l’intervento dell’elicottero per il recupero. Dall’aeroporto di Lamezia Terme è partito un Drago VF 62, con equipaggio composto da elisoccorritori, che, una volta raggiunto il punto, è riuscito a recuperare, attraverso verricellamento, i due turisti portandoli in salvo.

