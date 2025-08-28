«Dalla spiaggia al mare in difesa dello Stretto», a Villa San Giovanni la protesta contro il Ponte
Le barche partiranno domani alle 12.30 dalla spiaggia adiacente a piazzetta Calandruccio di Cannitello
VILLA SAN GIOVANNI «Dalla spiaggia al mare in difesa dello Stretto – NO al ponte!» è lo slogan di una manifestazione in Calabria contro la costruzione del ponte sullo stretto di Messina indetta dal Movimento No Ponte Calabria, che sostiene e rilancia l’iniziativa promossa dalle barche villesi, che si terrà domani alle ore 12.30 a Villa San Giovanni. Le barche partiranno dalla spiaggia adiacente a piazzetta Calandruccio di Cannitello, per raggiungere la spiaggia di zona Cannone – Pezzo, proprio sotto l’intubata ferroviaria «che rappresenta già oggi un monumento alla devastazione ambientale», scrive in una nota il Movimento.
