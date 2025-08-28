Elezioni regionali in Calabria: accesso alla pubblicità per messaggi politico-elettorali

le disposizioni

Ai sensi della legge n. 28 del 22 febbraio 2000 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni N. 212/25/CONS. «disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni Valle D’Aosta e Marche» riferita per analogia anche alle elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nella regione Calabria

SI COMUNICA

che per l’elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale prevista in data 05 e 06 ottobre 2025, la News&Com S.r.l. mette a disposizione sulla testata “Corriere della Calabria” e sull’emittente televisiva L’altro Corriere spazi pubblicitari per la diffusione di messaggi politici elettorali nelle forme consentite dalla legge ed ulteriormente disciplinate ai sensi delle delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L’accesso agli spazi sulla testata on line – all’indirizzo www.corrieredellacalabria.it – e sull’emittente televisiva regionale L’altro Corriere sarà garantito ai partiti, alle liste, alle coalizioni ed ai singoli candidati che ne facciano richiesta.

La collocazione della pubblicità elettorale – in spazi appositamente individuati – è stabilita soltanto in base al criterio temporale di sottoscrizione dell’apposito contratto nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento.



Nello specifico tutte le modalità sono disciplinate nel Codice di Autoregolamentazione e nel listino prezzi depositato presso il Corecom Calabria e consultabile presso la sede della News&Com sita in Lamezia Terme, via del Mare 6/G, ed è visionabile ogni giorno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Ogni prenotazione di spazi va effettuata contattando la società editrice News&Com S.r.l. alla mail newsandcom@gmail.com – num. tel. 0968 53665.