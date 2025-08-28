Regionali, il ritorno di Scopelliti: «Ho deciso di scendere in campo per dare una mano. Sosterrò Occhiuto»

l’annuncio dell’ex governatore

REGGIO CALABRIA Il ritorno di Giuseppe Scopelliti. L’ex presidente della Regione Calabria sarà impegnato a sostenere un candidato di centrodestra (ndr Francesco Sarica) alle prossime elezioni del 5 e 6 ottobre. Dopo l’assenza forzata, il già sindaco di Reggio Calabria spiega i motivi della sua scelta e ripercorre la triste vicenda giudiziaria che l’ha coinvolto: «Ho deciso di scendere in campo per dare una mano: sosterrò la candidatura di Roberto Occhiuto e, in questa fase, anche quella di qualche candidato del centrodestra perché da qui possa partire una nuova fase, che ci vedrà impegnati in un progetto più ampio per Reggio Calabria, che non mi vedrà impegnato in prima persona». «Si tratta di un scelta di vita – sottolinea -, che spero la gente accetti e condivida. Non siamo uomini per tutte stagioni, la politica è cambiata, gli attori in campo anche». «Non posso dimenticare poi – ammette – le sofferenze vissute da me e dalla mia famiglia, la crudeltà e la cattiveria di chi ti ha costretto a ruolo non tuo. Non è bello averli vissuti certi momenti difficili – conclude Scopelliti -, non era nemmeno giusto, forse devo prendere atto che amore, passione e impegno per la propria città si possono pure mettere, ma che ci può essere anche una postazione diversa».

