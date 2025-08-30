Skip to main content

serie b

Il Catanzaro rinvia l’appuntamento con la prima vittoria: con lo Spezia pareggio a reti bianche

La squadra di mister Aquilani non va oltre lo 0-0 e trova il secondo pari dopo quello con il Sudtirol

Pubblicato il: 30/08/2025 – 23:24
CATANZARO Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Spezia e Catanzaro. Le Aquile non riescono a sfondare il muro di casa della squadra ligure in una partita dai ritmi lenti e con poche emozioni. Mister Aquilani schiera il 4231, in attesa dei rinforzi dal mercato. Uno di questi, annunciato oggi pomeriggio, è Federico Di Francesco, in arrivo dal Palermo. La prima mezz’ora della partita passa senza particolari emozioni, poi un tiro di Esposito impegna Pigliacelli che si fa trovare pronto. Verso la fine del primo tempo è ancora la squadra di casa a rendersi pericolosa con un tiro di poco fuori di Di Serio. Ripresa che inizia agli stessi ritmi del primo tempo, con poche azioni e più azioni manovrate. Al 57esimo è Cissè ad andare vicino al gol, con l’arbitro che però segnala fuorigioco. La partita finisce 0-0 con i giallorossi ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo l’1-1 contro il Sudtirol.

Il tabellino

Spezia-Catanzaro 0-0

Ammoniti: 2′ Esposito (S), 6′ Cissè (C), 48′ Candelari (S), 93′ Pittarello (S)

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana (Beruatto 75′); Mateju, Nagy (Comotto 68′), Esposito, Candelari (Cassata 60′), Candela; Di Serio (Vlahovic 75′), Artistico (Soleri 68′). All. D’Angelo A disp: Loria, Onofri, Bertoncini, Giorgeschi, Insignito, Lorenzelli, Beruatto, Zurkowski, Comotto, Cassata, Soleri, Vlahovic.

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Antonini, Bettella (Nuamah 84′), Verrengia (Di Chiara 60′); Cissé (Buso 60′), Pontisso; D’Alessandro (Frosinini 77′), Iemmello, Rispoli; Pittarello. All. Aquilani A disp: Marietta, Bashi, Brighenti, Frosinini, Di Chiara, Petriccione, Liberali, Nuamah, Alesi, Seha, Arditi.

Arbitro: Sig. Antonio Rapuano

