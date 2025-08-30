Spezia-Catanzaro: giallorossi a caccia dei tre punti in Liguria – PROBABILI FORMAZIONI

il pre-partita

CATANZARO Si gioca stasera alle 21 al “Picco” la sfida tra Spezia e Catanzaro, valida per la seconda giornata di Serie B. Dopo l’1-1 casalingo all’esordio contro il Sudtirol, i giallorossi di Alberto Aquilani cercano il primo successo stagionale in un campo tutt’altro che semplice.

Alla vigilia, il tecnico ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e sui possibili cambiamenti: «I cambiamenti sono fisiologici, ma l’atteggiamento resterà sempre lo stesso. Potrei modificare qualcosa rispetto all’esordio», ha spiegato Aquilani, che ha anche confermato la centralità di Petriccione, nonostante la panchina nella prima giornata.

In attesa dell’arrivo di Di Francesco, atteso lunedì dal Palermo per sostituire Biasci (in partenza per Avellino), il Catanzaro si affida all’entusiasmo del gruppo e a un’identità di gioco che il tecnico vuole mantenere solida: «Andiamo in Liguria motivati e con entusiasmo, pur consapevoli che ci attende una gara difficile contro un avversario ben strutturato», ha concluso Aquilani. (redazione@corrierecal.it)

Ecco le probabili formazioni di Spezia e Catanzaro

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata, Beruatto; Artistico, Di Serio. All. D’Angelo.

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Brighenti, Antonini, Di Chiara; Pontisso, Petriccione; D’Alessandro, Iemmello, Nuamah; Pittarello. All. Aquilani.

