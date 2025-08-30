Skip to main content

30/08/2025
il pre-partita

Spezia-Catanzaro: giallorossi a caccia dei tre punti in Liguria – PROBABILI FORMAZIONI

Petriccione dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. Aquilani modificherà qualcosa rispetto alla gara con il Sudtirol. In campo alle 21

Pubblicato il: 30/08/2025 – 10:54
CATANZARO Si gioca stasera alle 21 al “Picco” la sfida tra Spezia e Catanzaro, valida per la seconda giornata di Serie B. Dopo l’1-1 casalingo all’esordio contro il Sudtirol, i giallorossi di Alberto Aquilani cercano il primo successo stagionale in un campo tutt’altro che semplice.
Alla vigilia, il tecnico ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e sui possibili cambiamenti: «I cambiamenti sono fisiologici, ma l’atteggiamento resterà sempre lo stesso. Potrei modificare qualcosa rispetto all’esordio», ha spiegato Aquilani, che ha anche confermato la centralità di Petriccione, nonostante la panchina nella prima giornata.
In attesa dell’arrivo di Di Francesco, atteso lunedì dal Palermo per sostituire Biasci (in partenza per Avellino), il Catanzaro si affida all’entusiasmo del gruppo e a un’identità di gioco che il tecnico vuole mantenere solida: «Andiamo in Liguria motivati e con entusiasmo, pur consapevoli che ci attende una gara difficile contro un avversario ben strutturato», ha concluso Aquilani. (redazione@corrierecal.it)

Ecco le probabili formazioni di Spezia e Catanzaro

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata, Beruatto; Artistico, Di Serio. All. D’Angelo.
CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Brighenti, Antonini, Di Chiara; Pontisso, Petriccione; D’Alessandro, Iemmello, Nuamah; Pittarello. All. Aquilani.

