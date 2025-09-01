Avs solidale con Di Cesare: «non ha mai promosso la violenza»

LA POLEMICA

ROMA “Che il centrodestra si riduca ad attaccare la nostra coalizione per l’eventualità di una candidatura della professoressa Di Cesare la dice lunga sul loro stato di salute in Calabria. Sono chiaramente in grande difficoltà e cercano dei diversivi per confondere gli elettori”. Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra. “È ridicolo che – prosegue la deputata rossoverde – una compagine politica che generalmente porta nelle istituzioni decine di persone con problemi giudiziari ed enormi conflitti di interesse, la stessa che porta al voto anticipato la Calabria per tentare di sottrarre il suo presidente alle conseguenze di un processo per corruzione, faccia polemica contro una importante intellettuale pacifista e antirazzista, una professoressa universitaria che mai in vita sua ha utilizzato parole violente o promosso la violenza, usando l’argomento di un vecchio post che fu peraltro dalla stessa Di Cesare cancellato ben prima che si scatenasse la polemica pubblica, proprio perché si era resa conto che poteva essere travisato e mal interpretato”. “Alla professoressa Di Cesare va la nostra solidarietà, ma intanto sappiano Occhiuto e compagnia che, andando avanti con questi argomenti penosi, ci stanno facendo un favore: noi di Alleanza Verdi e Sinistra nel frattempo continueremo a parlare delle nostre importanti proposte sulla sanità pubblica, l’istruzione, il lavoro e la lotta alla povertà che – conclude Piccolotti – sono i veri temi che stanno a cuore ai calabresi”. (Ansa)