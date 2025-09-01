Skip to main content

Donzelli sostiene Occhiuto: «Compatti e uniti per far crescere davvero la Calabria»

Tweet del responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia in vista del voto di ottobre

Pubblicato il: 01/09/2025 – 15:47
«Forza Roberto! Senza dubbio compatti e uniti per far crescere davvero la Calabria straordinaria. In 4 anni di più che in 40!». Affida ad tweet sul “X” il proprio sostegno alla candidatura del presidente uscente, Roberto Occhiuto, il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, retweetando il post di Occhiuto sul sondaggio che, sabato mattina, ha creato tante polemiche.
Poche righe, insomma, per rimarcare la piena e completa fiducia del partito di Giorgia Meloni nei confronti di Occhiuto in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria. (redazione@corrierecal.it)

