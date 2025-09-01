Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:36
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la riflessione

La personalità e i suoi misteri 

Esce per Raffaello Cortina editore il Manuale dei disturbi di personalità curato da Giuseppe Nicolò e Antonino Carcione. Nicolò è calabrese, ha curato l’edizione italiana del Dsm. I suoi libri in mat…

Pubblicato il: 01/09/2025 – 15:57
di Mario Campanella
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
La personalità e i suoi misteri 

Esce per Raffaello Cortina editore il Manuale dei disturbi di personalità curato da Giuseppe Nicolò e Antonino Carcione. Nicolò è calabrese, ha curato l’edizione italiana del Dsm. I suoi libri in materia risultano tra i più venduti su Amazon. Carcione è altrettanto bravo ed entrambi sono allievi di Antonio Semerari, considerato uno dei più grandi cognitivisti in materia.
I disturbi di personalità oggi sono abbastanza diffusi. E questo testo ne offre una lettura comprensibile e chiara. La personalità di per sé rimane un enigma in un’era dominata dal senso di apparenza che ha sostituito il dilemma di Fromm tra avere e essere. Le personalità narcisistiche, con i loro tratti, sono predominanti in politica. Ma più in generale, come sistema di lettura, è la laicizzazione della società ad avere incrementato il pronome io. Il vuoto ideologico, partitico, spirituale ha lasciato irrisolti gli schemi di sublimazione soprattutto e non solo tra i giovani.
Carcione e Nicolò svolgono un lavoro di grande comprensione clinica che andrebbe recuperato anche in una dimensione sociologica. Per questo è un testo che può essere letto da chiunque. Anche per avere una chiave di lettura più longitudinale intorno alle evoluzioni o involuzioni della società.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
antonino carcione
contributi
Giuseppe Nicolò
manuale dei disturbi di personalità
MARIO CAMPANELLA
personalità
Categorie collegate
Contributi
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x