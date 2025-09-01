La personalità e i suoi misteri 

la riflessione

Esce per Raffaello Cortina editore il Manuale dei disturbi di personalità curato da Giuseppe Nicolò e Antonino Carcione. Nicolò è calabrese, ha curato l’edizione italiana del Dsm. I suoi libri in materia risultano tra i più venduti su Amazon. Carcione è altrettanto bravo ed entrambi sono allievi di Antonio Semerari, considerato uno dei più grandi cognitivisti in materia.

I disturbi di personalità oggi sono abbastanza diffusi. E questo testo ne offre una lettura comprensibile e chiara. La personalità di per sé rimane un enigma in un’era dominata dal senso di apparenza che ha sostituito il dilemma di Fromm tra avere e essere. Le personalità narcisistiche, con i loro tratti, sono predominanti in politica. Ma più in generale, come sistema di lettura, è la laicizzazione della società ad avere incrementato il pronome io. Il vuoto ideologico, partitico, spirituale ha lasciato irrisolti gli schemi di sublimazione soprattutto e non solo tra i giovani.

Carcione e Nicolò svolgono un lavoro di grande comprensione clinica che andrebbe recuperato anche in una dimensione sociologica. Per questo è un testo che può essere letto da chiunque. Anche per avere una chiave di lettura più longitudinale intorno alle evoluzioni o involuzioni della società.

