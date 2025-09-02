Cosenza al fianco di Gaza: «Rompiamo il silenzio, sosteniamo la Flotilla»

l’iniziativa

COSENZA Si terrà giovedì 4 settembre dalle ore 18.30, presso il The Pogues Pub in via Mario Mari, un’iniziativa pubblica promossa da una vasta rete di realtà associative, sindacali e culturali per sostenere la Global Sumud Flotilla, missione civile e umanitaria diretta verso Gaza. L’evento – che sarà trasmesso in diretta anche su Radio Ciroma 105.7 – ha l’obiettivo di sensibilizzare, mobilitare e raccogliere fondi a sostegno della flotta nonviolenta in partenza per il Mediterraneo. La missione intende portare aiuti e solidarietà alla popolazione civile palestinese colpita dalla guerra.

Nel comunicato diffuso dagli organizzatori si legge: «La popolazione di Gaza sta affrontando una tragedia umanitaria senza precedenti. Dopo mesi di bombardamenti, fame e privazioni, migliaia di civili – bambini, donne, anziani – continuano a morire sotto gli occhi del mondo. Un popolo sotto assedio, vittima di un vero e proprio genocidio da parte del governo israeliano. Non possiamo restare in silenzio. Non possiamo restare fermi. Bisogna fermare Israele e Netanyahu».

Gli organizzatori definiscono la Global Sumud Flotilla come «una missione civile e umanitaria internazionale che salpa in queste ore per portare aiuti vitali a Gaza e per affermare, con la forza della nonviolenza, il diritto alla vita, alla dignità e alla libertà. È il momento di unirci.

È il momento di far sentire la nostra voce. È il momento di rompere il silenzio e sostenere chi rischia la vita per salvare altre vite. Partecipa, diffondi, sostieni questa iniziativa. Il mare non può essere confine. Il mare deve essere ponte».

Le realtà coinvolte

All’organizzazione della serata hanno aderito oltre 25 sigle locali e nazionali, tra cui: Unical per la Palestina, Radio Ciroma 105.7, Emergency gruppo Cosenza, Terra di Piero, Moci, Associazione San Pancrazio, Lotta senza quartiere, Munnizza Social Club, Collettivo L’AltraMarea, USB Cosenza, La Base, ANPI provinciale “Paolo Cappello”, CGIL Camera del Lavoro di Cosenza, Circolo Culturale Popilia, Morequal, La Spiga OdV, Associazione G. Dossetti, Patto di comunità del quartiere Spirito Santo, Auser Cosenza, Auser Rende, Cooperativa Strade di Casa, Associazione culturale Germinal, L’Arte in Corso, Radici del sindacato Cosenza, ControVento, Rete No Ddl Sicurezza Cosenza, Cooperativa delle Donne, Filorosso. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato