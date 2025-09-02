Cosenza calcio, Garritano fermato per due turni
L’allenatore del Benevento Auteri, è stato squalificato per due giornate per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara
ROMA Dopo la seconda giornata del campionato di Serie C – Girone C, arrivano puntuali le decisioni del Giudice Sportivo.
Allenatori: due giornate per Auteri
La sanzione più dura riguarda Gaetano Auteri, tecnico del Benevento, squalificato per due giornate per una doppia condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro e del IV ufficiale. Auteri è stato allontanato durante il secondo tempo per proteste plateali, reiterate anche al termine della gara nell’area antistante gli spogliatoi. Un turno di stop, con annessa ammenda di 500 euro, per Domenico Corcione (Cavese), allontanato per proteste dal comportamento irrispettoso dalla panchina aggiuntiva nei confronti del IV ufficiale.
Calciatori: due giornate a Garritano
Sul fronte dei giocatori, spicca la squalifica per due giornate a Luca Garritano (Cosenza) per condotta gravemente antisportiva: al 48’ del secondo tempo ha colpito un avversario con i tacchetti all’altezza dello stinco, fortunatamente senza causare conseguenze fisiche, ma con gesto ritenuto pericoloso. Una giornata di stop per Antonio D’Alena (Casarano), reo di aver interrotto una chiara occasione da rete con un fallo al 49’ del secondo tempo. (redazione@corrierecal.it)
