VERSO IL VOTO

Regionali Calabria, Calenda attacca Renzi: «Fa campagna per Tridico e dà lezioni di coerenza»

Il leader di Azione contro il suo ex alleato e i 5 Stelle: «Assurda la proposta dei redditi di cittadinanza regionali»

COSENZA «Calenda cambia talmente velocemente idea che faccio fatica a stargli dietro»: così parlò Matteo Renzi, ieri a Cosenza per lanciare la candidatura di Filomena Greco nella “casa riformista e moderata” a sostegno dell’aspirante presidente della Regione Pasquale Tridico nella corsa che culminerà il primo weekend di ottobre. La replica del leader di Azione non poteva tardare: «Matteo, ma davvero? Mentre fai la campagna per Tridico e Fico dai lezioni di coerenza. Suvvia. Fai il bravo» scrive Calenda su X rilanciando le dichiarazioni dell’ex premier e segretario nazionale del Pd ai microfoni del Corriere della Calabria. Se non fosse chiaro, Calenda a Quarta Repubblica ieri sera in tv non aveva usato mezzi termini: «Io penso che il Movimento 5 Stelle rappresenti una vergogna nazionale per le cose che si è rimangiato».

E stamattina in un secondo tweet specifica: «Il reddito di cittadinanza non è stato abolito ma ridotto. Si chiama assegno di inclusione e supporto per la formazione. Costa circa un miliardo in meno del RdC. Questo spiega l’assurdità della proposta dei redditi di cittadinanza regionali, provinciale, europei etc proposti dal M5S e dalle coalizioni di sinistra. Quanti ne vogliamo cumulare mentre un infermiere guadagna 1450 euro lavorando 12 ore al giorno e un pensionato 1000 euro dopo aver lavorato tutta la vita?». Altro messaggio diretto a Tridico, che dopo aver varato la misura del reddito di cittadinanza durante il governo Conte, da presidente dell’Inps, ha fatto del Reddito di dignità uno dei punti cardine della sua campagna elettorale da candidato governatore della Calabria. (euf)

