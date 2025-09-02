Televisioni, lavatrici e e stufe elettriche tra i rifiuti: scatta il sequestro a Villapiana

la scoperta

COSENZA I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Corigliano hanno posto sotto sequestro un cumulo di rifiuti posto all’interno del Centro di Raccolta del Comune di Villapiana ubicato nella zona industriale. Durante un controllo dei militari, all’interno del Centro Raccolta Rifiuti, non opportunamente delimitato e segnalato da cartellonistica, è stato rinvenuto, a cielo aperto, un grosso cumulo di rifiuti di tipo “pericoloso e non pericoloso”. I rifiuti rinvenuti alla rinfusa sul pavimento e non distinti per tipologia, erano costituiti da TV, stufe elettriche, stampanti pc, registratori di cassa apparecchi telefonici fissi, frigoriferi, scaldabagni e lavatrici per un totale di circa 60 metri cubi. Tali rifiuti conferiti devono essere gestiti in maniera tale da non compromettere le successive operazioni di recupero ed ovviamente da non creare danni per la salute e l’ambiente e deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni imposte dai decreti ministeriali. Nello specifico i rifiuti di tipo pericoloso devono essere posizionati in modo verticale e distinto, adoperando strumenti adeguati per la loro movimentazione, in appositi contenitori a tenuta stagna su pavimento dotato di una adeguata rete di raccolta, per evitare eventuali sversamenti, protetti dagli agenti atmosferici. In ragione di tale irregolarità, riscontrata nelle modalità di deposito, si è proceduto al sequestro preventivo dei rifiuti dislocati su circa mq. 80 e al deferimento per gestione illecita di rifiuti del rappresentante legale della ditta che gestisce il centro raccolta.

