Villapiana, Sidercem ottiene l’autorizzazione del Mit per le prove su materiali da costruzione

sviluppo e crescita

VILLAPIANA Un traguardo importante per Sidercem, azienda impegnata nel settore del controllo e della qualità dei materiali da costruzione. La società ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’autorizzazione ad effettuare prove sui materiali ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 e della Circolare 7617/10 STC (L.1086/71). L’autorizzazione rappresenta un passo decisivo per la sede di Villapiana, aperta nel 2022 nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Megalotto della SS 106 Jonica. Qui Sidercem opera al fianco di ANAS S.p.A. nello svolgimento delle attività di controllo qualità sui materiali impiegati in una delle infrastrutture più strategiche del Paese.

Innovazione, qualità e sviluppo

«La realizzazione di grandi opere genera grandi opportunità per i territori – sottolinea il Dr. Marco Venturi, Amministratore di Sidercem Srl –. È quello che è accaduto a noi: partecipare ad un progetto di tale rilevanza ci ha dato la spinta a investire, aprire una sede a Villapiana e oggi ottenere l’autorizzazione ministeriale che ci permette di guardare con fiducia al futuro. Questo riconoscimento rafforza la nostra presenza sul territorio, creando occupazione qualificata e offrendo nuove occasioni di crescita». Con questa autorizzazione, Sidercem conferma la propria missione: coniugare innovazione, qualità e sviluppo, contribuendo a valorizzare le risorse del territorio.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato