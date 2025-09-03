Skip to main content

Conte in Calabria venerdì e sabato: tre tappe per lanciare la corsa di Tridico

Confermata l’anticipazione del Corriere della Calabria. Il leader M5S sarà a Cosenza e Crotone venerdì, sabato conferenza stampa a Catanzaro

Pubblicato il: 03/09/2025 – 19:55
Conte in Calabria venerdì e sabato: tre tappe per lanciare la corsa di Tridico

LAMEZIA TERME Come anticipato dal Corriere della Calabria ieri, iI prossimi 5 e 6 settembre il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Calabria per inaugurare la campagna elettorale di Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il fronte progressista. Venerdì 5 settembre, alle ore 16.00, Conte e Tridico parteciperanno all’inaugurazione della sede del Gruppo Territoriale del M5S a Cosenza (Via Piave n. 53); a seguire incontreranno cittadini e commercianti lungo Corso Mazzini. Alle ore 19.00 faranno tappa a Crotone per un’iniziativa in piazza Marinai d’Italia. Per sabato 6 settembre alle 12.00 è prevista una conferenza stampa a Catanzaro, all’Hotel Guglielmo (Via Azaria Tedeschi, 1).

