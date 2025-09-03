Si legge in: 1 minuto
Gianquinto arbitrerà il derby dello “Scida” tra Crotone e Cosenza
La partita, valida per la terza giornata di campionato, si disputerà domenica 7 settembre alle 17.30
03/09/2025
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della terza giornata di campionato del girone C della serie C. Audace Cerignola – Siracusa: Aldi di Lanciano; Casarano – Benevento: Mattia Nigro di Prato; Casertana – Potenza: Di Mario di Ciampino; Catania – Monopoli: Poli di Verona; Crotone – Cosenza: Gianquinto di Parma; Giugliano – Foggia: Ramondino di Palermo; Latina – AZ Picerno: Manzo di Torre Annunziata; Sorrento – Trapani: Renzi di Pesaro; Team Altamura – Cavese: Drigo di Portogruaro. (redazione@corrierecal.it)
