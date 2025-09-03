Giuffredi (agente di Tutino) porta il Cosenza calcio davanti al Collegio di Garanzia

la controversia

COSENZA Una nuova puntata si aggiunge alla telenovela Gennaro Tutino a Cosenza, attaccante napoletano oggi all’Avellino. A riaccendere la fiamma della controversia è un’istanza arbitrale depositata presso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, presentata da Mario Giuffredi, agente del calciatore e rappresentante legale della M.A.R.A.T. Football Management. Al centro della questione un contratto di mandato firmato il 30 luglio 2024, attraverso il quale il Cosenza Calcio avrebbe incaricato formalmente la società di Giuffredi di curare gli interessi della squadra nella gestione del trasferimento di Tutino verso un altro club, con una formula che prevedeva il prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. La M.A.R.A.T. – come riportato in una nota apparsa sul sito istituzionale del Coni – sostiene che il Cosenza non avrebbe rispettato pienamente gli accordi previsti dal mandato, aprendo così la strada a una richiesta di arbitrato. Sebbene i dettagli del contendere non siano stati ancora resi pubblici, la questione riporta alla luce i dissapori già espressi dallo stesso Giuffredi due estati fa, quando — dopo il riscatto del cartellino da parte del Cosenza — l’agente aveva manifestato pubblicamente il suo dissenso. Ora sarà compito del Collegio di Garanzia dello Sport valutare la legittimità del mandato, le eventuali inadempienze contrattuali e i possibili risvolti economici e professionali per entrambe le parti. Questo il comunicato apparso oggi sul sito del Coni: “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del Coni, presentata dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Mario Giuffredi, nei confronti del Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato, stipulato in data 30 luglio 2024, con il quale la società intimata ha conferito l’incarico alla suddetta istante al fine di curare i suoi interessi per il trasferimento delle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino a terzo club ed, in particolare, per il suo trasferimento a titolo temporaneo con la previsione di un obbligo di riscatto per la società cessionaria per trasformare, al verificarsi di determinate condizioni, la cessione da temporanea in definitiva”. (f.v.)

