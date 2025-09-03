Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:41
le operazioni di spegnimento

Paura nella notte tra Reggio e Villa San Giovanni, due interventi dei vigili del fuoco

A Villa i pompieri sono intervenuti per un incendio che ha interessato un’abitazione. A Reggio, nel quartiere Archi, per l’incendio di un’auto

Pubblicato il: 03/09/2025 – 9:57
VILLA SAN GIOVANNI Nella notte la squadra dei vigili del fuoco di Villa San Giovanni è intervenuta intorno alle 11.30 in via Gronchi per un incendio che ha interessato un’abitazione. I pompieri hanno immediatamente estinto le fiamme ed evitato che si propagassero ad altri locali. Non si sono registrati feriti o danni alla struttura. Alle 00:30 circa, la stessa squadra è intervenuta nel quartiere Archi per l’incendio di una sola autovettura. Nessun danno a persone o cose, solo tanta paura per i residenti.

