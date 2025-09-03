Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’indiscrezione

Ponte sullo Stretto, «gli Usa contro l’idea di contarlo come spesa Nato»

Bloomberg cita le parole dell’ambasciatore Usa presso l’Alleanza atlantica: «Contabilità creativa»

Pubblicato il: 03/09/2025 – 8:42
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ponte sullo Stretto, «gli Usa contro l’idea di contarlo come spesa Nato»

Secondo una notizia diffusa ieri sera da Bloomberg, negli Stati Uniti si storce il naso di fronte alla possibilità che una parte delle risorse per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina sia conteggiata come contributo alla Nato: «Contabilità creativa», si legge. Come riporta il Corriere della Sera, Bloomberg cita le parole dell’ambasciatore Usa presso l’Alleanza atlantica, Matthew Whitaker, anche per «mettere in guardia l’Italia, mentre il governo sta valutando se conteggiare il Ponte. Anche oggi — sottolinea l’ambasciatore — ho avuto conversazioni con alcuni Paesi che stanno adottando una visione molto ampia della spesa per la difesa. Ma secondo Whitaker, è fondamentale che l’obiettivo del 5% si riferisca «specificamente alla difesa e alle spese correlate». E conclude: «Seguo con molta attenzione».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
bloomerg
PONTE SULLO STRETTO
STATI UNITI
Top
USA
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x