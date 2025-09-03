Presunte truffe ai danni dell’Inps, nella Locride anche tre dottoresse nel mirino degli investigatori
Sotto la lente degli investigatori una serie di casi sospetti relativi al rilascio di documentazione necessaria per ottenere agevolazioni da parte dell’ente
LOCRI Sarebbe ancora in corso l’attività investigativa da parte della Guardia di Finanza riguardo un’indagine volta a fare luce su un presunto sistema di truffe ai danni dell’Inps con epicentro nella Locride, e in particolare a Bovalino. Sulle attività investigative vige il massimo riserbo, ma sembrerebbero concentrarsi sulla posizione di almeno tre dottoresse. Sotto la lente degli investigatori una serie di casi sospetti relativi al rilascio da parte delle professioniste di documentazione necessaria per ottenere agevolazioni da parte dell’ente. Al momento da parte di fonti investigative non trapelano ulteriori dettagli. (m.r.)
