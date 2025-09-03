Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:56
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le indagini

Presunte truffe ai danni dell’Inps, nella Locride anche tre dottoresse nel mirino degli investigatori

Sotto la lente degli investigatori una serie di casi sospetti relativi al rilascio di documentazione necessaria per ottenere agevolazioni da parte dell’ente

Pubblicato il: 03/09/2025 – 18:56
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Presunte truffe ai danni dell’Inps, nella Locride anche tre dottoresse nel mirino degli investigatori

LOCRI Sarebbe ancora in corso l’attività investigativa da parte della Guardia di Finanza riguardo un’indagine volta a fare luce su un presunto sistema di truffe ai danni dell’Inps con epicentro nella Locride, e in particolare a Bovalino. Sulle attività investigative vige il massimo riserbo, ma sembrerebbero concentrarsi sulla posizione di almeno tre dottoresse. Sotto la lente degli investigatori una serie di casi sospetti relativi al rilascio da parte delle professioniste di documentazione necessaria per ottenere agevolazioni da parte dell’ente. Al momento da parte di fonti investigative non trapelano ulteriori dettagli. (m.r.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
dottoresse locride
Guardia di finanza
In evidenza
indagini locride
Locride
procura Locri
truffe Inps
Categorie collegate
Cronaca
Locride
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x