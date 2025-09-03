Regionali, Wanda Ferro verso la candidatura in rappresentanza dei parlamentari di FdI

verso il voto

LAMEZIA TERME Potrebbe essere il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, coordinatrice regionale del partito, l’unica parlamentare di Fratelli d’Italia che si candida nella lista Fdi alle Regionali del 5 e 6 ottobre. E’ quanto trapela da fonti interne a Fratelli d’Italia. Nei giorni scorsi – come anticipato dal Corriere della Calabria – il partito di Giorgio Meloni aveva acquisito la disponibilità alla candidatura alle Regionali da parte di tutti i senatori e deputati eletti in Calabria. Inizialmente, nell’ambito delle trattative condotte dal responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli (nella foto a sinistra con Wanda Ferro), si era anche ventilata l’ipotesi di candidare tutti i parlamentari nella lista FdI a sostegno della ricandidatura del governatore uscente Roberto Occhiuto, con l’obiettivo recondito di rafforzare le liste dei meloniani anche per “contrastare” le mosse degli alleati come Forza Italia e Lega, ma nelle ultime ore sarebbe prevalsa la strategia di valorizzare comunque il ruolo dei dirigenti territoriali di Fratelli d’Italia. Da qui dunque la scelta di candidare solo la Ferro, una scelta che ha un valore sostanziale ma anche un valore simbolico, considerando che Wanda Ferro è la leader del partito in Calabria e ha un evidente profilo nazionale: Ferro dovrebbe essere capolista nella circoscrizione centrale che comprende anzitutto il capoluogo Catanzaro. Con lei, nelle liste di Fdi tra gli altri correranno gli assessori regionali uscenti Giovanni Calabrese e Filippo Pietropaolo, e i consiglieri regionali uscenti Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Pietro Molinaro e Antonio Montuoro. (redazione@corrierecal.it)

