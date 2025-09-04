Alle urne per dare il giusto consenso

VERSO IL VOTO

Inutile nasconderlo, prevale la sensazione che potrebbe esserci un cambiamento della “squadra” che andrà a governare la Calabria.

Ma le previsioni, come si dice, sono inutili, possono risultare sbagliate. E’ bene attendere lo “spoglio” delle schede.

E’, invece, certo che a contendersi la Presidenza sono l’uscente Occhiuto e lo “sfidante” Pasquale Tridico sul quale insiste tutto il “campo progressista”.

Da quanto hanno riferito i quotidiani nelle settimane scorse è difficile fare pronostici, c’è chi dice che prevale il desiderio di invertire la marcia per dare un nuovo “profilo” alla Calabria e l’auspicio di una gestione che si spenda per l’intero territorio, senza privilegi e senza preferenze. La Calabria ha bisogno di fare un salto di qualità che impedisca di ricorrere alle “amicizie” per ottenere i risultati.

E’ bene capire che il territorio è di tutti i calabresi e che le “parcellizzazioni” dividono, piuttosto che unire!

Al momento questa è una partita che si gioca tra due persone perché, chi vince, sostenga il diritto di tutti i calabresi ad avere una sanità pubblica efficiente; dare sostegno alle imprese e ai lavoratori, stando attenti che non si “ricalchi” il passato.

Il Governo centrale, confortato dal silenzio di chi avrebbe dovuto intervenire e non l’ha fatto, latita, dopo aver maltrattato la Calabria, per nascondere il danno fatto ai calabresi con l’alta velocità ferroviaria che, purtroppo, non si farà.

Tutto questo pesa anche sulla ormai prossima elezione del Presidente uscente del Governo regionale.

Ma sul campo c’è anche altro: c’è la scelta del nuovo Presidente che dovrà assumersi l’onere di restituire al territorio calabrese i “livelli” perduti, che sono causa del rallentamento del progresso della regione.

Gli elettori hanno due strade da scegliere: quella di ridare fiducia al Presidente uscente (Roberto Occhiuto) e quella di spostare i voti sul nuovo che si propone (Pasquale Tridico). Il primo è di centro-destra, l’altro di centro-sinistra.

Entrambi si “autocelebrano”: il primo nonostante il disavanzo pari a circa 170 milioni e l’approvazione di bilanci privi di dati certi; Tridico con la faccia buona e rassicurante potrà contare su sei liste, ma si potrebbero aggiungere quelle di “Alleanza Verdi di Sinistra”, del movimento 5 Stelle, del Polo Riformista e quella “Tridico Presidente”.