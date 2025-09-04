«Il porto di Gioia Tauro idoneo a ospitare il Polo Dri dell’ex Ilva»

i temi dello sviluppo

ROMA Il Porto di Gioia Tauro è idoneo a ospitare un eventuale polo Dri dell’ex Ilva. “Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto un incontro in videocall con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, durante il quale ha condiviso l’esito favorevole del Comitato tecnico istituito per valutare l’idoneità dell’area portuale calabrese a ospitare la struttura, anche al fine di garantire l’eventuale approvvigionamento di preridotto per gli impianti ex Ilva”. Lo comunica il Mimit in una nota. In particolare, il Comitato “ha verificato la sussistenza di condizioni tecniche concernenti la disponibilità delle aree per la realizzazione degli impianti, le infrastrutture di approvvigionamento di gas e la disponibilità di acqua ed energia elettrica. Inoltre, sono state individuate soluzioni anche per quanto attiene all’identificazione delle banchine destinate alla movimentazione delle navi”, spiega il dicastero. Urso ha ringraziato Occhiuto, e per suo tramite anche i sindaci di Gioia Tauro e San Ferdinando, per la ”grande convergenza manifestata dalle istituzioni locali, che hanno unanimemente dimostrato la loro disponibilità ad accogliere con favore potenziali investimenti”, si legge nel comunicato. Il Comitato tecnico attenderà ora l’esito della gara per la vendita degli asset di Ilva e Adi in as, per gli eventuali approfondimenti che si renderanno necessari alla luce dei piani industriali che verranno presentati. (Adnkronos)

