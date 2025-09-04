Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
la decisione
‘Ndrangheta, prorogato di altri 6 mesi lo scioglimento del Comune di Cerva
Lo ha stabilito il Consiglio dei ministri su proposta di Piantedosi. L’ente è stato sciolto a maggio 2024
Pubblicato il: 04/09/2025 – 22:14
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CATANZARO Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione delle comprovate ingerenze da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione locale, per consentire il completamento dell’attività di risanamento dell’ente, ha decretato la proroga, per la durata di sei mesi, dello scioglimento già deliberato del Consiglio comunale di Cerva, in provincia di Catanzaro. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali