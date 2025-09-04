‘Ndrangheta, prorogato di altri 6 mesi lo scioglimento del Comune di Cerva

la decisione

CATANZARO Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione delle comprovate ingerenze da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione locale, per consentire il completamento dell’attività di risanamento dell’ente, ha decretato la proroga, per la durata di sei mesi, dello scioglimento già deliberato del Consiglio comunale di Cerva, in provincia di Catanzaro. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

