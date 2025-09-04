Regionali in Calabria, Spirlì ritira la candidatura. L’annuncio di Durigon

la scelta

REGGIO CALABRIA «Nell’ambito del percorso virtuoso che caratterizza le liste della Lega in Calabria a supporto di Roberto Occhiuto, desidero ringraziare pubblicamente Nino Spirlì. Con la sua decisione di ritirarsi dalla corsa elettorale, ha dimostrato ancora una volta senso di responsabilità e grande generosità: non un passo indietro, ma un passo avanti a sostegno del progetto Lega. Spirlì ha già dato prova del suo valore quando, dopo la prematura scomparsa di Jole Santelli, ha assunto sulle proprie spalle la guida della Regione Calabria in un momento difficilissimo. Lo ha fatto con passione, tenacia e uno spirito di servizio che non potranno mai essere dimenticati. Per questo ribadisco la mia stima e il mio ringraziamento a Nino, certo che continuerà a contribuire, insieme agli iscritti, ai militanti e ai dirigenti della Lega, alla crescita del partito e alla costruzione di una Calabria protagonista. Sono convinto che il suo impegno non si fermerà qui: tanto sul piano locale, con nuove sfide, quanto a livello nazionale, mettendo a disposizione di Matteo Salvini e di tutta la Lega le sue qualità politiche, professionali e umane». Lo dichiara il Sottosegretario Claudio Durigon, vice Segretario federale della Lega. Antonino Spirlì è stato alla guida della Calabria dalla prematura scomparsa di Jole Santelli, venuta a mancare improvvisamente il 14 ottobre 2020, fino alle successive elezioni del febbraio 2021. Prima di abbracciare la carriera politica, Spirlì è stato editorialista e cronista, autore di numerosi programmi tv. Negli anni ha scritto per testate come Il Giornale e il Corriere della Calabria.

