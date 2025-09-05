REGIONALI 2025 | Depositata la candidatura di Roberto Occhiuto. Con lui 8 liste – VIDEO

verso il voto

CATANZARO È stata presentata questa sera, in Corte d’Appello a Catanzaro, intorno alle ore 19, la lista regionale della coalizione di centrodestra con candidato alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. La lista esprime tutti i collegamenti delle liste circoscrizionali che in queste ore si stanno presentando nelle 3 circoscrizioni della Regione e che sostengono la candidatura del governatore uscente. Le liste collegate sono Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

