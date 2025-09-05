Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:08
Si legge in: 2 minuti
verso il voto

REGIONALI 2025 | FdI chiude i giochi. In pista Wanda Ferro, Dalila Nesci e quasi tutti gli uscenti – NOMI

Il partito della premier Meloni si affida ai suoi big, a partire dalla sottosegretario all’Interno, e anche a diversi dirigenti di partito

Pubblicato il: 05/09/2025 – 14:02
CATANZARO Giochi praticamente chiusi in Fratelli d’Italia per quanto riguarda le candidature alle elezioni regionali, nelle quali il partito della premier Giorgia Meloni sostiene la ricandidatura del governatore uscente Roberto Occhiuto. Confermate le anticipazioni della vigilia del Corriere della Calabria che davano il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, leader di Fratelli d’Italia Calabria, candidata come capolista nella circoscrizione centrale in rappresentanza della deputazione parlamentare calabrese di FdI, comunque interamente “precettata” dal partito nazionale in modo da controbattere all’offensiva degli altri alleati, Forza Italia e Lega.

Le ricandidature

Fratelli d’Italia poi ricandida gli assessori uscenti Giovanni Calabrese e Filippo Pietropaolo e i consiglieri regionali uscenti Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Pietro Molinaro e Antonio Montuoro.
Tra gli uscenti l’unico che non si candida è Peppe Neri. In pista come candidati al Consiglio regionale tra gli altri la già sottosegretaria al Sud e già parlamentare M5S Dalila Nesci. nell’area nord il coordinatore provinciale di FdI Cosenza Angelo Brutto, la presidente della commissione regionale Pari Opportunità Anna De Gaio, nell’area centrale la coordinatrice cittadina di Crotone Simona Ferraina, nell’area sud l’avvocato Giovanna Cusumano. Al momento le liste di FdI sono state presentate a Catanzaro e Reggio. (c. a.)

Circoscrizione Nord

Angelo Brutto;
Luciana De Francesco;
Anna De Gaio;
Dora Mauro;
Sabrina Mannarino;
Pietro Molinaro;
Attilio Parrotta;
Rosa Pignataro

Circoscrizione Centro

Wanda Ferro;
Antonio Montuoro;
Filippo Pietropaolo;
Simona Ferraina;
Dalila Nesci;
Domenico Perri;
Teresa Ruberto;
Antonio Schiavello.

Circoscrizione Sud

Giovanni Calabrese;
Marco Cascarano;
Ramona Calafiore;
Giovanna Cusumano;
Daniela Iriti;
Francesco Praticò;
Stefano Princi.

