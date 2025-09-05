Skip to main content

VERSO IL VOTO

REGIONALI 2025 | La corsa identitaria di Avs, in pista con Di Cesare e Lucano, Anche Lo Schiavo e Tripodi in campo – NOMI

Presentata la lista dell’area centrale. Tra i candidati anche l’ex segretario della Cgil Calabria Sergio Genco, Bosco, Serratore e Delfino

Pubblicato il: 05/09/2025 – 17:45
CATANZARO Candidati identitari come la filosofa Donatella Di Cesare e Mimmo Lucano, europarlamentare e sindaco di Riace simbolo delle politiche di accoglienza dei migranti, e poi esponenti storici e nuovi della sinistra calabrese, del mondo sindacale e rappresentanti istituzionali. Parte la corsa di Alleanza Verdi Sinistra – il partito che fa riferimento ad Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni – per le Regionali del 5 e 6 ottobre, a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Pasquale Tridico.
Al momento, è stata presentata e depositata la lista nella sola circoscrizione centrale, quella che comprende le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, le altre saranno ufficializzate probabilmente domani, al fondo di un percorso comunque non facile per Avs, non privo di tensioni con gli alleati e anche qualche frizione interna. Nella circoscrizione centrale il capolista è il consigliere regionale uscente Antonio Lo Schiavo, che di recente ha aderito a Sinistra Italiana portando con sé decine di nuovi iscritti, Nella lista poi spicca il nome di Sergio Genco, già segretario generale della Cgil Calabria e dirigente nazionale di spicco della stessa Cgil. E poi il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, avvocato che ha fatto parte anche del collegio di difesa dello stesso Lucano, la neo consigliere comunale a Lamezia Terme, Bernadette Serratore, Raffaella Cosentino portavoce Verdi e Margherita Perri, architetto di Melissa, località molto cara al popolo della sinistra. La lista Avs – rimarcano dal partito – inoltre rispecchia in modo rigoroso l’alternanza di genere, secondo una tradizione anche questa consolidata a sinistra. Nelle altre circoscrizioni si confermano Donatella Di Cesare e Mimmo Lucano capolista nelle aree nord e sud, due candidature fortemente contestate dal centrodestra (in particolare la Di Cesare è stata contestata per un tweet in memoria della Br Barbara Balzerani, Maria Pia Funaro (area nord), il sindaco di Polistena Michele Tripodi e il segretario Avs Reggio Demetrio Delfino, già presidente del Consiglio comunale a Reggio (area sud). (c. a.)

Liste Avs

Circoscrizione Centro

Antonio Lo Schiavo;
Raffaella Cosentino;
Gianmichele Bosco;
Margherita Perri;
Sergio Genco;
Alessia Piperno;
Domenico Villì;
Bernadette Serratore.

In aggiornamento…

