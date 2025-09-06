Francesco Pitaro: «Dopo il voto l’obiettivo è avere una classe dirigente e un presidente che procedano non con idee inconcludenti»

la nota

CATANZARO «L’obiettivo è avere, dopo il voto di ottobre, una classe dirigente che pianifichi gli interventi della Regione con una visione d’insieme dei punti di forza e dei problemi dei singoli territori. Una classe dirigente e un Presidente che procedano non con idee inconcludenti e anteponendo le proprie carriere politiche agli interessi della Calabria. O peggio, favorendo alcune aree e penalizzandone altre, com’è accaduto nei quattro anni di presidenza Occhiuto che per il Capoluogo e l’area centrale della Calabria, sono stati anni di spoliazione seriale e di scelte che hanno bloccato, specie nella sanità, ogni possibilità di crescita.

Ritenere che lo sviluppo della Calabria possa fare a meno della sua area baricentrica, ridotta a ventre molle del sistema-regione, è stata una follia a cui porre rapidamente riparo.

Non serve l’uomo solo al comando, che in solitudine decide persino di dimettersi e autocandidarsi senza fornire una motivazione politica. Al contrario, c’è bisogno di una rappresentanza politica pragmatica, competente e combattiva per fermare il declino della regione e con la guida di un presidente come l’on Pasquale Tridico, che coniuga politiche di rilancio dello sviluppo sostenibile con un forte approccio solidaristico verso gli strati sociali più svantaggiati, possiamo sperare di invertire la rotta e migliorare la qualità della vita di tutti». E’ quanto sostiene Francesco Pitaro, candidato al Consiglio regionale nel collegio Centro.