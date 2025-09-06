Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:26
Girifalco, incendio ad un immobile: arrestato un 44enne

Il presunto responsabile è stato tradotto presso il carcere di Catanzaro Siano

Pubblicato il: 06/09/2025 – 10:23
CATANZARO Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di San Pietro a Maida hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 44enne del luogo già conosciuto alle forze dell’ordine. Il provvedimento eseguito, si lega all’indagine per un danneggiamento a seguito di incendio di un immobile disabitato, avvenuto a San Pietro a Maida nel mese di gennaio. Le indagini eseguite da personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Girifalco e della Stazione di San Pietro a Maida coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, hanno permesso di identificare l’odierno arrestato quale autore materiale del fatto. Il soggetto, terminate le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Catanzaro Siano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (redazione@corrierecal.it)

