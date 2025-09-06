REGIONALI 2025 | De Nisi, Greco e Graziano nella Casa Riformista a sostegno di Pasquale Tridico – NOMI
Tutti insieme: socialisti, riformisti, centristi, moderati, renziani, calendiani, repubblicani, liberal popolari
LAMEZIA TERME Socialisti, riformisti, centristi, moderati, renziani, calendiani o “diversamente” calendiani, repubblicani, liberal popolari. Tutti insieme nella “Casa Riformista”, una delle aggregazioni a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione di Pasquale Tridico, l’economista ed europarlamentare M5S frontman del campo largo progressista.
CASA RIFORMISTA
Circoscrizione Nord
Filomena Greco
Amerigo Castiglione
Francesca Cufone
Gabriella De Seta
Gianmarco Manfrinato
Lucantonio Nicoletti
Cosimo Savastano
Norina Scorza
Giuseppe Graziano
Circoscrizione Centro
Francesco De Nisi
Emanuela Capalbo
Carmen Carceo
Giuseppe Condello
Francesco De Nardo
Serena Del Negro
Francesco Muraca
Raffaella Ruberto
Circoscrizione Sud
Adriana Andriani;
Angiolina Borgese;
Christian Cosimi;
Amedeo di Tillo;
Giuseppe Mammoliti;
Jessica Fiorentina Pisani;
Domenico Pirrotta.
IN AGGIORNAMENTO