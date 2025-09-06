Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:58
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

verso il voto

REGIONALI 2025 | De Nisi, Greco e Graziano nella Casa Riformista a sostegno di Pasquale Tridico – NOMI

Tutti insieme: socialisti, riformisti, centristi, moderati, renziani, calendiani, repubblicani, liberal popolari

Pubblicato il: 06/09/2025 – 13:02
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
REGIONALI 2025 | De Nisi, Greco e Graziano nella Casa Riformista a sostegno di Pasquale Tridico – NOMI

LAMEZIA TERME Socialisti, riformisti, centristi, moderati, renziani, calendiani o “diversamente” calendiani, repubblicani, liberal popolari. Tutti insieme nella “Casa Riformista”, una delle aggregazioni a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione di Pasquale Tridico, l’economista ed europarlamentare M5S frontman del campo largo progressista. 

CASA RIFORMISTA

Circoscrizione Nord

Filomena Greco
Amerigo Castiglione
Francesca Cufone
Gabriella De Seta
Gianmarco Manfrinato
Lucantonio Nicoletti
Cosimo Savastano
Norina Scorza
Giuseppe Graziano

Circoscrizione Centro

Francesco De Nisi
Emanuela Capalbo
Carmen Carceo
Giuseppe Condello
Francesco De Nardo
Serena Del Negro
Francesco Muraca
Raffaella Ruberto

Circoscrizione Sud

Adriana Andriani;
Angiolina Borgese;
Christian Cosimi;
Amedeo di Tillo;
Giuseppe Mammoliti;
Jessica Fiorentina Pisani;
Domenico Pirrotta.

IN AGGIORNAMENTO

Argomenti
casa riformista
ELEZIONI CALABRIA
Filomena Greco
Francesco De Nisi
pasquale tridico
regionali in calabria
Rilevanti
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x