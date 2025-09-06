Si legge in: 1 minuto
VERSO IL VOTO
REGIONALI 2025 | Depositata la candidatura di Tridico alla presidenza: 6 le liste in suo sostegno
Passaggio formale in Corte d’appello di Catanzaro per la candidatura del leader del centrodestra. Ieri avevano depositato Occhiuto e Toscano
Pubblicato il: 06/09/2025 – 11:26
CATANZARO È stata presentata questa mattina, alla Corte d’Appello a Catanzaro la lista regionale della coalizione di centrosinistra con candidato alla presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico, europarlamentare eletto con M5S. Sei le liste a sostegno di Tridico: M5S, Tridico Presidente, Pd, Democratici Progressisti, Avs, Casa Riformista. Ieri erano già state depositate le candidature alla presidenza della Regione Calabria di Roberto Occhiuto, ricandidato alla guida del centrodestra, e di Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare. (c. a.)
