REGIONALI 2025 | Depositata la candidatura di Tridico alla presidenza: 6 le liste in suo sostegno

VERSO IL VOTO

CATANZARO È stata presentata questa mattina, alla Corte d’Appello a Catanzaro la lista regionale della coalizione di centrosinistra con candidato alla presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico, europarlamentare eletto con M5S. Sei le liste a sostegno di Tridico: M5S, Tridico Presidente, Pd, Democratici Progressisti, Avs, Casa Riformista. Ieri erano già state depositate le candidature alla presidenza della Regione Calabria di Roberto Occhiuto, ricandidato alla guida del centrodestra, e di Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare. (c. a.)

