Ultimo aggiornamento alle 16:57
VERSO IL VOTO

REGIONALI 2025 | In campo “l’alternativa” Francesco Toscano: la squadra del terzo candidato – LISTE E NOMI

L’avvocato e giornalista – fondatore insieme a Marco Rizzo di Democrazia Sovrana e Popolare – si propone come “terzo incomodo”

Pubblicato il: 06/09/2025 – 16:55
LAMEZIA TERME Oltre all’uscente Roberto Occhiuto candidato per il centrodestra e all’eurodeputato Pasquale Tridico per il centrosinistra, a correre per la presidenza della Regione Calabria alle elezioni del 5 e 6 ottobre ci sarà anche Francesco Toscano in rappresentanza della lista di Democrazia Sovrana e Popolare. Il partito, presente in tutta Italia, ha tra i suoi fondatori lo stesso Toscano insieme a Marco Rizzo, ex Partito Comunista, ex Rifondazione comunista ed ex Comunisti italiani. Toscano è avvocato, giornalista e fondatore del canale YouTube Visione Tv. È stato lui il primo a presentare la lista dei candidati al Consiglio regionale.

«Siamo l’unica proposta politica seria»

«Quello che abbiamo visto – ha aggiunto Toscano – è l’azione di gruppi di potere che gestiscono interessi materiali in nome e per conto dei potentati che ospitano all’interno delle loro liste. Portatori di voti che, con disinvoltura, saltano da uno schieramento all’altro: il vantaggio di chi non ha idee da difendere è proprio quello di poter scegliere con leggerezza. Noi siamo un’altra cosa. Siamo un partito politico. Ci tengo a sottolinearlo: non una lista, non una accozzaglia di simboli messi insieme alla rinfusa per conquistare posizioni di privilegio. Siamo un partito che chiede voti sulla base di un programma preciso, portatore di un’idea di società chiara e non fraintendibile. Non ospitiamo al nostro interno liberisti e statalisti, filo-Azov e filo-Putin, santi e demoni messi insieme solo per vincere. Siamo una realtà più seria, diversa da chi concepisce la politica come mera lotta per occupare posizioni di potere. Abbiamo la presunzione di affermare – ha concluso Toscano – che siamo davvero un’altra cosa». (Gi.Cu.)

Lista Democrazia Sovrana Popolare

Circoscrizione SUDCircoscrizione CENTROCircoscrizione NORD
Francesco ToscanoFrancesco ToscanoMarco Rizzo
Marco RizzoMarco RizzoCaterina Villì
Giuseppe TrioloCaterina VillìFrancesco Toscano
Maria Luisa CampoloMichele CarusoAlessandro Buccieri
Felicia FortugnoGiuseppe PulvirentiLuigi Caputo
Domenica Francesca GrecoAntonietta VenezianoClaudia Castro
Antonino PuglieseMaria Giovanna ZavagliaLuca Filippelli
Rosa Gaudio
Paola Marinaccio

