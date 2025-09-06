REGIONALI 2025 | In campo “l’alternativa” Francesco Toscano: la squadra del terzo candidato – LISTE E NOMI

VERSO IL VOTO

LAMEZIA TERME Oltre all’uscente Roberto Occhiuto candidato per il centrodestra e all’eurodeputato Pasquale Tridico per il centrosinistra, a correre per la presidenza della Regione Calabria alle elezioni del 5 e 6 ottobre ci sarà anche Francesco Toscano in rappresentanza della lista di Democrazia Sovrana e Popolare. Il partito, presente in tutta Italia, ha tra i suoi fondatori lo stesso Toscano insieme a Marco Rizzo, ex Partito Comunista, ex Rifondazione comunista ed ex Comunisti italiani. Toscano è avvocato, giornalista e fondatore del canale YouTube Visione Tv. È stato lui il primo a presentare la lista dei candidati al Consiglio regionale.

«Siamo l’unica proposta politica seria»

«Quello che abbiamo visto – ha aggiunto Toscano – è l’azione di gruppi di potere che gestiscono interessi materiali in nome e per conto dei potentati che ospitano all’interno delle loro liste. Portatori di voti che, con disinvoltura, saltano da uno schieramento all’altro: il vantaggio di chi non ha idee da difendere è proprio quello di poter scegliere con leggerezza. Noi siamo un’altra cosa. Siamo un partito politico. Ci tengo a sottolinearlo: non una lista, non una accozzaglia di simboli messi insieme alla rinfusa per conquistare posizioni di privilegio. Siamo un partito che chiede voti sulla base di un programma preciso, portatore di un’idea di società chiara e non fraintendibile. Non ospitiamo al nostro interno liberisti e statalisti, filo-Azov e filo-Putin, santi e demoni messi insieme solo per vincere. Siamo una realtà più seria, diversa da chi concepisce la politica come mera lotta per occupare posizioni di potere. Abbiamo la presunzione di affermare – ha concluso Toscano – che siamo davvero un’altra cosa». (Gi.Cu.)

Lista Democrazia Sovrana Popolare

Circoscrizione SUD Circoscrizione CENTRO Circoscrizione NORD Francesco Toscano Francesco Toscano Marco Rizzo Marco Rizzo Marco Rizzo Caterina Villì Giuseppe Triolo Caterina Villì Francesco Toscano Maria Luisa Campolo Michele Caruso Alessandro Buccieri Felicia Fortugno Giuseppe Pulvirenti Luigi Caputo Domenica Francesca Greco Antonietta Veneziano Claudia Castro Antonino Pugliese Maria Giovanna Zavaglia Luca Filippelli Rosa Gaudio Paola Marinaccio

