REGIONALI 2025 | Tutti i candidati del centrosinistra con Pasquale Tridico – LISTE E NOMI

VERSO IL VOTO

LAMEZIA TERME Sono 6 le liste che sosterranno la corsa di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria: M5S, Tridico Presidente, Pd, Democratici Progressisti, Avs, Casa Riformista.

Sei liste la cui composizione ha seguito chiaramente logiche e dinamiche diverse rispetto a quelle del centrodestra, considerando che nella coalizione progressista un problema di leadership non sembra esserci, vista la forza comunque trainante del Pd, che ha di fatto presentato due liste, quella ufficiale di partito e Democratici Progressisti, brand già “in pancia” ai dem. Sul piano politico, la coalizione di centrosinistra in Calabria stavolta ha configurato il classico campo largo, perché di fatto ricomprende al suo interno la sinistra, rappresentata da alcune aree confluite nella lista Tridico Presidente e in Avs oltre che in alcune candidature molto identitarie come quella di Mimmo Lucano e Donatella Di Cesare con Avs, e il centro, inclusa Azione anche se i calendiani non corrono con il simbolo, per il niet del loro leader: e anche questo centro rappresenta una sorta di laboratorio politico, raggruppando forze politiche di estrazione diversa, dai riformisti impersonati da Sandro Principe in Calabria ai sociali, dai renziani ai calendiani. Quanto queste dinamiche avranno presa sull’elettorato è comunque tutto da verificare.

Le dinamiche nel centrosinistra

Per il resto, nel centrosinistra– come nel centrodestra – in campo anche qui quasi tutti gli uscenti, a parte il democrat Mimmo Bevacqua che – si dice – avrebbe fatto un passo indietro per consentire il rinnovamento nel Pd. Ritentano la corsa a Palazzo Campanella dunque Davide Tavrnise (M5S), Amalia Bruni, Ernesto Alecci, Raffaele Mammoliti, Giovanni Muraca (Pd), Antonio Lo Schiavo (Avs) e Ferdinando Laghi (Tridico Presidente). Il M5S prova a “risarcire” l’ex parlamentare Elisa Scutellà che ha perso il seggio alla Camera contesto – in un mare di polemiche ed esposti– dal forzsta Andrea Gentile: la lista penstatellata è stata il frutto della selezione – anche contestata – delle autocandidature e il suo risultato appare una incognita. Capitolo Pd: i dem hanno messo in campo diversi volti nuovi con una forte spinta anche in favore dei sindaci, candidati in numero molto elevato (si citano Mimmo Lo Polito di Castrovillari e Giuseppe Ranuccio di Palmi), ma il rinnovamento, quello profondo, francamente è rimasto ancora accennato, nel senso che i dem, anche per ragioni di equilibri correntizi, hanno puntato soprattutto su big collaudati come la già parlamentare Enza Bruno Bossio e il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, anche a costo di provocare tensioni sui territori.

Tensioni che si sarebbero registrate anche all’interno di Avs: nel partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni le candidature “di bandiera” di Di Cesare e Lucano non sarebbero state unanimemente apprezzate, tutt’altro, anche se Avs può contare comunque su candidature di un certo spessore sparse qua e là nelle circoscrizioni, tra queste quella del sindaco di Polistena Michele Tripodi. Un po’ oggetto misterioso”, soprattutto alla luce delle attese della viglia, la Lista Tridico Presidente, composta in gran parte da nomi inediti. E gli analisti politici non riescono a pesare compiutamente nemmeno Casa Riformista, che comunque presenta anche candidati di sicuro consenso, strappati peraltro al centrodestra, come i calendiani Francesco De Nisi e Giuseppe Graziano, e un nome di rilievo come la coordinatrice regionale di Italia Viva Filomena Greco. (Ant. Cant – Gi. Cu.)

Ecco tutti i candidati al consiglio regionale suddivisi per liste e circoscrizioni:

Lista Tridico Presidente

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTRO Circoscrizione SUD Biancamaria Rende Petronio Paola Caterina Trecroci Daniele Bonofiglio Franzè Maria Rosaria Irene Calabrò Rosa Principe Medaglia Angela Cristina Rosalba Larosa Stefania Rota Nardi Monica Fabio Foti Ranieri Marcello Silvestro Filippelli Bruno Vincenzo detto Enzo Domenico Gattuso Edoardo detto Antonello Giudiceandrea Primerano Giovanni Michele Milito Ferdinando Laghi Sestito Filippo Saverio Pazzano Giovambattista Nicoletti Ferdinando Nociti

Lista Partito democratico

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTRO Circoscrizione SUD Giuseppe Mazzuca Ernesto Alecci Giuseppe Falcomatà Enza Bruno Bossio Amalia Bruni Giovanni Muraca Franco Iacucci Raffaele Mammoliti Patrizia Morabito Pino Capalbo Giusy Iemma Lucia Nucera Francesca Dorato Leo Barberio Maria Teresa Floccari Catia Filippo Alessandra Pugliese Giuseppe Ranuccio Mimmo Lo Polito Elisabeth Sacco Vincenzo Maesano Rosellina Madeo Luigi Tassone Rosanna Mazzia

Lista Democratici Progressisti

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTRO Circoscrizione SUD Federico Umberto Antonio Belcastro Belcastro Caterina detta Kety Incarnato Giuseppina Rachele Vincenzo Costantino Borrello Marcella; La Cava Domenico Milena Liotta De Geatano Antonino detto Nino Presta Filomena Luciano Lo Prete Morabito Antonio Giulio Donato Donatella Laura Moschella Palmenta Giuseppina detta Giuggi Pugliese Giuseppe Francesco Pitaro Papandrea Alessandra Lattuca Maria Assunta Giuseppe Scali Versace Carmelo Caligiuri Biagio Stefano Soriano De Cicco Francesco

Lista Movimento 5 Stelle

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTRO Circoscrizione SUD Elisa Scutellà Elisabetta Maria Barbuto Giovanna Milena Roschetti Davide Tavernise Luigi Antonio Stranieri Antonio Germanò Giuseppe Giorno Marco Miceli Benedetta Genovese Veronica Buffone Chiara Patertì Ismaele Ottavio Caruso Massimiliano Battaglia Daniela Francesca Iannazzo Rosario Antipasqua Teresa Sicoli Ilario Sorgiovanni Filippo Zavaglia Gianfranco Orsomarso Olinda Suriano Elisa Scutellà Concetta Cuparo Terri Boemi

Liste Avs

Domenico Lucano Antonio Lo Schiavo Demetrio Delfino Donatella Di Cesare Raffaella Cosentino Salvatore Fuda Giuseppe Campana Gianmichele Bosco Mimmo Lucano Giampietro Giorgia Carmen Pia Margherita Perri Donatella Di Cesare Michele Cosentino Sergio Genco Patrizia Gambardella Annunziata Turano Alessia Piperno Michele Tripodi Francesco Pignataro Domenico Villì Patti Sonia Walter Nocito Bernadette Serratore Maria Pia Funaro

Lista Casa Riformista