REGIONALI 2025 | Tutti i candidati del centrosinistra con Pasquale Tridico – LISTE E NOMI
L’elenco completo di tutte le forze in campo a sostegno dell’ex presidente dell’Inps
Pubblicato il: 06/09/2025 – 16:57
LAMEZIA TERME Sono 6 le liste che sosterranno la corsa di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria: M5S, Tridico Presidente, Pd, Democratici Progressisti, Avs, Casa Riformista. Sei liste la cui composizione ha seguito chiaramente logiche e dinamiche diverse rispetto a quelle del centrodestra, considerando che nella coalizione progressista un problema di leadership non sembra esserci, vista la forza comunque trainante del Pd, che ha di fatto presentato due liste, quella ufficiale di partito e Democratici Progressisti, brand già “in pancia” ai dem. Sul piano politico, la coalizione di centrosinistra in Calabria stavolta ha configurato il classico campo largo, perché di fatto ricomprende al suo interno la sinistra, rappresentata da alcune aree confluite nella lista Tridico Presidente e in Avs oltre che in alcune candidature molto identitarie come quella di Mimmo Lucano e Donatella Di Cesare con Avs, e il centro, inclusa Azione anche se i calendiani non corrono con il simbolo, per il niet del loro leader: e anche questo centro rappresenta una sorta di laboratorio politico, raggruppando forze politiche di estrazione diversa, dai riformisti impersonati da Sandro Principe in Calabria ai sociali, dai renziani ai calendiani. Quanto queste dinamiche avranno presa sull’elettorato è comunque tutto da verificare.
Le dinamiche nel centrosinistra
Per il resto, nel centrosinistra– come nel centrodestra – in campo anche qui quasi tutti gli uscenti, a parte il democrat Mimmo Bevacqua che – si dice – avrebbe fatto un passo indietro per consentire il rinnovamento nel Pd. Ritentano la corsa a Palazzo Campanella dunque Davide Tavrnise (M5S), Amalia Bruni, Ernesto Alecci, Raffaele Mammoliti, Giovanni Muraca (Pd), Antonio Lo Schiavo (Avs) e Ferdinando Laghi (Tridico Presidente). Il M5S prova a “risarcire” l’ex parlamentare Elisa Scutellà che ha perso il seggio alla Camera contesto – in un mare di polemiche ed esposti– dal forzsta Andrea Gentile: la lista penstatellata è stata il frutto della selezione – anche contestata – delle autocandidature e il suo risultato appare una incognita. Capitolo Pd: i dem hanno messo in campo diversi volti nuovi con una forte spinta anche in favore dei sindaci, candidati in numero molto elevato (si citano Mimmo Lo Polito di Castrovillari e Giuseppe Ranuccio di Palmi), ma il rinnovamento, quello profondo, francamente è rimasto ancora accennato, nel senso che i dem, anche per ragioni di equilibri correntizi, hanno puntato soprattutto su big collaudati come la già parlamentare Enza Bruno Bossio e il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, anche a costo di provocare tensioni sui territori. Tensioni che si sarebbero registrate anche all’interno di Avs: nel partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni le candidature “di bandiera” di Di Cesare e Lucano non sarebbero state unanimemente apprezzate, tutt’altro, anche se Avs può contare comunque su candidature di un certo spessore sparse qua e là nelle circoscrizioni, tra queste quella del sindaco di Polistena Michele Tripodi. Un po’ oggetto misterioso”, soprattutto alla luce delle attese della viglia, la Lista Tridico Presidente, composta in gran parte da nomi inediti. E gli analisti politici non riescono a pesare compiutamente nemmeno Casa Riformista, che comunque presenta anche candidati di sicuro consenso, strappati peraltro al centrodestra, come i calendiani Francesco De Nisi e Giuseppe Graziano, e un nome di rilievo come la coordinatrice regionale di Italia Viva Filomena Greco. (Ant. Cant – Gi. Cu.)
Ecco tutti i candidati al consiglio regionale suddivisi per liste e circoscrizioni: