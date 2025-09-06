Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

VERSO IL VOTO

REGIONALI 2025 | Tutti i candidati del centrosinistra con Pasquale Tridico – LISTE E NOMI

L’elenco completo di tutte le forze in campo a sostegno dell’ex presidente dell’Inps

Pubblicato il: 06/09/2025 – 16:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
REGIONALI 2025 | Tutti i candidati del centrosinistra con Pasquale Tridico – LISTE E NOMI

LAMEZIA TERME Sono 6 le liste che sosterranno la corsa di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria: M5S, Tridico Presidente, Pd, Democratici Progressisti, Avs, Casa Riformista.
Sei liste la cui composizione ha seguito chiaramente logiche e dinamiche diverse rispetto a quelle del centrodestra, considerando che nella coalizione progressista un problema di leadership non sembra esserci, vista la forza comunque trainante del Pd, che ha di fatto presentato due liste, quella ufficiale di partito e Democratici Progressisti, brand già “in pancia” ai dem. Sul piano politico, la coalizione di centrosinistra in Calabria stavolta ha configurato il classico campo largo, perché di fatto ricomprende al suo interno la sinistra, rappresentata da alcune aree confluite nella lista Tridico Presidente e in Avs oltre che in alcune candidature molto identitarie come quella di Mimmo Lucano e Donatella Di Cesare con Avs, e il centro, inclusa Azione anche se i calendiani non corrono con il simbolo, per il niet del loro leader: e anche questo centro rappresenta una sorta di laboratorio politico, raggruppando forze politiche di estrazione diversa, dai riformisti impersonati da Sandro Principe in Calabria ai sociali, dai renziani ai calendiani. Quanto queste dinamiche avranno presa sull’elettorato è comunque tutto da verificare.

Le dinamiche nel centrosinistra

Per il resto, nel centrosinistra– come nel centrodestra – in campo anche qui quasi tutti gli uscenti, a parte il democrat Mimmo Bevacqua che – si dice – avrebbe fatto un passo indietro per consentire il rinnovamento nel Pd. Ritentano la corsa a Palazzo Campanella dunque Davide Tavrnise (M5S), Amalia Bruni, Ernesto Alecci, Raffaele Mammoliti, Giovanni Muraca (Pd), Antonio Lo Schiavo (Avs) e Ferdinando Laghi (Tridico Presidente). Il M5S prova a “risarcire” l’ex parlamentare Elisa Scutellà che ha perso il seggio alla Camera contesto – in un mare di polemiche ed esposti– dal forzsta Andrea Gentile: la lista penstatellata è stata il frutto della selezione – anche contestata – delle autocandidature e il suo risultato appare una incognita. Capitolo Pd: i dem hanno messo in campo diversi volti nuovi con una forte spinta anche in favore dei sindaci, candidati in numero molto elevato (si citano Mimmo Lo Polito di Castrovillari e Giuseppe Ranuccio di Palmi), ma il rinnovamento, quello profondo, francamente è rimasto ancora accennato, nel senso che i dem, anche per ragioni di equilibri correntizi, hanno puntato soprattutto su big collaudati come la già parlamentare Enza Bruno Bossio e il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, anche a costo di provocare tensioni sui territori.
Tensioni che si sarebbero registrate anche all’interno di Avs: nel partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni le candidature “di bandiera” di Di Cesare e Lucano non sarebbero state unanimemente apprezzate, tutt’altro, anche se Avs può contare comunque su candidature di un certo spessore sparse qua e là nelle circoscrizioni, tra queste quella del sindaco di Polistena Michele Tripodi. Un po’ oggetto misterioso”, soprattutto alla luce delle attese della viglia, la Lista Tridico Presidente, composta in gran parte da nomi inediti. E gli analisti politici non riescono a pesare compiutamente nemmeno Casa Riformista, che comunque presenta anche candidati di sicuro consenso, strappati peraltro al centrodestra, come i calendiani Francesco De Nisi e Giuseppe Graziano, e un nome di rilievo come la coordinatrice regionale di Italia Viva Filomena Greco. (Ant. Cant – Gi. Cu.)

Ecco tutti i candidati al consiglio regionale suddivisi per liste e circoscrizioni:

Lista Tridico Presidente

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTROCircoscrizione SUD
Biancamaria RendePetronio PaolaCaterina Trecroci
Daniele BonofiglioFranzè Maria RosariaIrene Calabrò
Rosa PrincipeMedaglia Angela CristinaRosalba Larosa
Stefania RotaNardi MonicaFabio Foti
Ranieri Marcello Silvestro FilippelliBruno Vincenzo detto EnzoDomenico Gattuso
Edoardo detto Antonello GiudiceandreaPrimerano GiovanniMichele Milito
Ferdinando LaghiSestito FilippoSaverio Pazzano
Giovambattista Nicoletti
Ferdinando Nociti

Lista Partito democratico

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTROCircoscrizione SUD
Giuseppe MazzucaErnesto AlecciGiuseppe Falcomatà
Enza Bruno BossioAmalia BruniGiovanni Muraca
Franco IacucciRaffaele MammolitiPatrizia Morabito
Pino CapalboGiusy IemmaLucia Nucera
Francesca DoratoLeo BarberioMaria Teresa Floccari
Catia FilippoAlessandra PuglieseGiuseppe Ranuccio
Mimmo Lo PolitoElisabeth SaccoVincenzo Maesano
Rosellina MadeoLuigi Tassone
Rosanna Mazzia

Lista Democratici Progressisti

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTROCircoscrizione SUD
Federico UmbertoAntonio BelcastroBelcastro Caterina detta Kety
Incarnato Giuseppina RacheleVincenzo CostantinoBorrello Marcella;
La Cava DomenicoMilena LiottaDe Geatano Antonino detto Nino
Presta FilomenaLuciano Lo PreteMorabito Antonio Giulio
Donato DonatellaLaura MoschellaPalmenta Giuseppina detta Giuggi
Pugliese GiuseppeFrancesco PitaroPapandrea Alessandra
Lattuca Maria AssuntaGiuseppe ScaliVersace Carmelo
Caligiuri BiagioStefano Soriano
De Cicco Francesco

Lista Movimento 5 Stelle

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTROCircoscrizione SUD
Elisa ScutellàElisabetta Maria BarbutoGiovanna Milena Roschetti
Davide TaverniseLuigi Antonio StranieriAntonio Germanò
Giuseppe GiornoMarco MiceliBenedetta Genovese
Veronica BuffoneChiara PatertìIsmaele Ottavio Caruso
Massimiliano BattagliaDaniela Francesca IannazzoRosario Antipasqua
Teresa SicoliIlario SorgiovanniFilippo Zavaglia
Gianfranco OrsomarsoOlinda SurianoElisa Scutellà
Concetta CuparoTerri Boemi

Liste Avs

Domenico LucanoAntonio Lo SchiavoDemetrio Delfino
Donatella Di CesareRaffaella CosentinoSalvatore Fuda
Giuseppe CampanaGianmichele BoscoMimmo Lucano
Giampietro Giorgia Carmen PiaMargherita PerriDonatella Di Cesare
Michele CosentinoSergio GencoPatrizia Gambardella
Annunziata TuranoAlessia PipernoMichele Tripodi
Francesco PignataroDomenico VillìPatti Sonia
Walter NocitoBernadette Serratore
Maria Pia Funaro

Lista Casa Riformista

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTROCircoscrizione SUD
Filomena GrecoFrancesco De NisiAdriana Andriani
Amerigo CastiglioneEmanuela CapalboAngiolina Borgese
Francesca CufoneCarmen CarceoChristian Cosimi
Gabriella De SetaGiuseppe CondelloAmedeo di Tillo
Gianmarco ManfrinatoFrancesco De NardoGiuseppe Mammoliti
Lucantonio NicolettiSerena Del NegroJessica Fiorentina Pisani
Cosimo SavastanoFrancesco MuracaDomenico Pirrotta
Norina ScorzaRaffaella Ruberto
Giuseppe Graziano

Argomenti
Amalia Bruni
avs
Calabria al voto
Calenda
candidati con Tridico
candidati per Tridico
candidati regione calabria
CORRIERE DELLA CALABRIA
De Nisi
dem
DP
elezioni in calabria
In evidenza
M5S CALABRIA
mammoliti
Movimento 5 stelle
PD
REGIONALI
regionali 2025
REGIONALI CALABRIA
Voto Calabria
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x