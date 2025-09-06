Regionali in Calabria, Human Index. «Per Occhiuto un sentiment del 55,5%»

la rilevazione

ROMA Con un sentiment positivo del 58,9% Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche ricandidato dal centrodestra alle elezioni del 28 e 29 settembre prossimi, prevale sul rivale Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e candidato del centrosinistra, che raccoglie il 49,8%. È quanto emerge dal rapporto Human Index, l’esclusivo indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening realizzato da Vis Factor, in collaborazione con l’istituto sondaggistico EMG Different.

In Calabria, con un sentiment positivo del 55,5%, Roberto Occhiuto, presidente uscente ricandidato dal centrodestra alle elezioni del 5 e 6 ottobre prossimi, è in testa rispetto al rivale Pasquale Tridico, europarlamentare e candidato del centrosinistra, che raccoglie il 39,6%. In Calabria, i temi connessi alle elezioni regionali più discussi sui social sono: infrastrutture (25,4%), economia (19,2%), sanità (14,6%), turismo (10,4%), sicurezza (8,8%).

