Tragedia sfiorata al Parco urbano di Vibo, trave cede su bambino: è in gravi condizioni – FOTO

il grave episodio

VIBO VALENTIA Un bimbo di 4 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, al parco urbano di Vibo Valentia, sito nel quartiere si Moderata Durant. Il bambino, mentre stava passeggiando insieme alla famiglia, si sarebbe appoggiato ad una trave, che cedendo lo ha colpito, schiacciandolo al torace.

L’area è stata, al momento, messa sotto sequestro dalle forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta. Il bambino, trasportato in ospedale in gravi condizioni, si trova ora ricoverato in rianimazione dopo essere stato operato. Questa mattina, intorno alle 10, è stata disposta la chiusura in via precauzionale del Parco in attesa di ulteriori accertamenti. (ma.ru.)

