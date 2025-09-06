Unical, il 12 settembre l’inaugurazione dell’anno accademico: l’ultimo del rettore Nicola Leone

nell’Aula Magna

RENDE Venerdì 12 settembre alle 10.30 nell’Aula Magna, si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 dell’Università della Calabria. Sarà l’ultima lectio inaugurale sotto la guida del rettore Nicola Leone, che presenterà un resoconto del suo mandato caratterizzato da innovazione, crescita e apertura al territorio. Interverranno anche un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e uno della comunità studentesca. La cerimonia vedrà la partecipazione di ospiti istituzionali di rilievo, tra cui Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui e rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, che porterà un saluto alla comunità accademica. La lectio magistralis sarà tenuta dal professor Orazio Attanasio, docente a Yale e tra i più autorevoli studiosi di economia applicata, che prenderà servizio all’Università della Calabria il 1° ottobre come professore ordinario di Economia politica. Il titolo della sua lezione, “Costruire misure nuove per capire il comportamento”, riflette il progetto di ricerca “Measurement Tools Design”, finanziato con circa 2 milioni di euro tramite un Advanced Grant del Fondo Italiano per la Scienza, l’unico finanziamento nel Mezzogiorno nel settore delle Scienze sociali e umanistiche. (redazione@corrierecal.it)

