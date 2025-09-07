Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:19
Donna cade da un’altezza di 5 metri, soccorsa dai vigili del fuoco

Caduta accidentale per una donna a Miglierina. E’ stata trasportata in elisoccorso all’ospedale

Pubblicato il: 07/09/2025 – 15:26
CATANZARO La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta nella tarda mattinata di oggi in località Contrada Martino, nel comune di Miglierina, per prestare soccorso a una donna vittima di una caduta accidentale. La malcapitata, precipitata da un terrazzamento del terreno da un’altezza di circa 5 metri, è stata prontamente raggiunta dai soccorritori. Ferita ma cosciente, la donna è stata immobilizzata su barella spinale dal personale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con l’equipe sanitaria del SUEM 118. Successivamente è stata trasferita in una zona sicura e affidata alle cure del personale dell’elisoccorso per il trasporto presso una struttura ospedaliera. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.

