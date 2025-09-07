Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il fatto

Incidente a Santa Maria di Catanzaro, un ferito

Due le auto coinvolte, tra cui una Berlina che era regolarmente parcheggiata

Pubblicato il: 07/09/2025 – 11:42
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incidente a Santa Maria di Catanzaro, un ferito

CATANZARO La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è impegnata su viale Magna Graecia, zona sud di Catanzaro, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due vetture: una Ford Fiesta in transito e una berlina Chevrolet regolarmente parcheggiata. A bordo della Ford Fiesta si trovava il solo conducente, che ha riportato ferite lievi. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti. Sul posto si registrano disagi alla viabilità, con la chiusura temporanea di una corsia di viale Magna Graecia sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto Suem118 e polizia locale.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CRONACA
ferito
Incidente
incidente catanzaro
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x