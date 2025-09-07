Regionali, parte la corsa elettorale di Paola Petronio candidata nella Lista Tridico

verso il voto

LAMEZIA TERME Parte ufficialmente la campagna elettorale di Paola Petronio, candidata capolista nella circoscrizione centrale per la lista Tridico Presidente. Con un’esperienza professionale nel settore bancario ed un percorso sindacale, Petronio si propone come figura di raccordo tra il mondo del lavoro, le famiglie e le comunità locali e la società civile. «La mia candidatura nasce dall’esperienza quotidiana: conosco i problemi di chi cerca lavoro, di chi fatica a conciliare vita e lavoro, di chi vive nelle aree interne e sente il rischio dello spopolamento, di chi vive quotidianamente la sanità», dichiara Paola Petronio. «Voglio portare in Regione proposte concrete: interventi di efficientamento del sistema sanitario, investimenti per il lavoro giovanile, politiche di conciliazione e servizi sul territorio, infrastrutture digitali che mettano in rete i nostri borghi. La Calabria deve essere un luogo in cui restare, non da cui partire». «Non propongo slogan», aggiunge Petronio, «ma interventi misurabili e sostenibili, costruiti con il territorio. Serve una governance che sappia mettere insieme risorse regionali, fondi nazionali e europei, e competenze locali. Io mi candido per fare da ponte tra le istituzioni e le persone che ogni giorno “fanno” la Calabria».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato