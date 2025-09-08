Skip to main content

la scoperta

Bombole di gas alterate in una nota azienda ad Altomonte: 5 denunce

Tutti, tra cui il legale rappresentante, il responsabile del deposito, il contabile e due addetti denunciati per tentata frode

Pubblicato il: 08/09/2025 – 19:13
CASTROVILLARI I Carabinieri di Altomonte – a seguito di un controllo d’iniziativa presso una nota azienda del posto che si occupa della fornitura, anche al dettaglio, di gas – hanno denunciato per tentata frode in commercio, in concorso, ben 5 soggetti, tra cui il legale rappresentante, il responsabile del deposito, il contabile e due addetti al rifornimento. Infatti, dopo l’accesso nella struttura, venivano rinvenute e sequestrate oltre 1000 bombole di gas – quelle scariche sulla linea di rifornimento, mentre quelle cariche già pronte per la vendita – visibilmente alterate e riconducibili a varie società del medesimo settore, le quali – immediatamente avvisate dai militari – sporgevano querela. È evidente, ancora una volta, come l’attenzione dei Carabinieri sia riposta in ogni settore, anche in quello certamente delicatissimo, per la sicurezza del consumatore e per una corretta concorrenza di mercato, della fornitura e commercializzazione del gas. Pertanto, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, i 5 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per tentata frode in commercio, in concorso.

