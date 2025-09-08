Forza Italia apre la campagna elettorale a Cassano allo Jonio. «Vinceremo con oltre il 60%»

regionali 2025

CASSANO ALLO IONIO Piazza gremita a Cassano allo Jonio per dare il via alla campagna elettorale di Forza Italia. Sul palco Gianluca Gallo, assessore all’agricoltura uscente e candidato alle prossime elezioni regionali con Forza Italia, accanto a lui il presidente dimissionario Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro vice Capogruppo alla Camera degli azzurri, membro della Segreteria nazionale e Segretario regionale della Calabria. Gli applausi accompagnano l’intervento di Gallo. «E’ la sua piazza, Gianluca è uno dei migliori assessori all’agricoltura nella storia della Calabria, dovunque in Italia mi parlano di lui ed a Cassano è normale respirare tanto entusiasmo e tanta fiducia», commenta Occhiuto.

Una forte responsabilità

La campagna elettorale, di fatto, è iniziata settimane fa quando il governatore ha annunciato le dimissioni, lanciando la ricandidatura e aprendo ufficialmente la corsa alla Cittadella regionale. «Raccontiamo tutto quello che in questi quattro anni è stato fatto dal Presidente Occhiuto e dal governo regionale, nell’interesse della Calabria e dei calabresi», dice Gallo ai nostri microfoni. «Possiamo raccontare di risultati concreti che abbiamo raggiunto, di numeri e possiamo anche raccontare di quello che intendiamo fare a partire dal 7 ottobre, quando i calabresi, dopo questa cavalcata vincente, ci riconfermeranno la fiducia». Qualcuno ricorda a Gallo la frase pronunciata da Occhiuto che lo ha definito, in più occasioni, il “Maradona degli assessori“. «Una forte responsabilità, ma è un giudizio del presidente dettato – a mio avviso – da tanto affetto nei miei confronti». Gallo è interrotto proprio dall’intervento di Occhiuto, che precisa. «Non è un mio giudizio, ma un giudizio espresso dal Ministro delle Agricoltura e da molti altri rappresentanti di organizzazioni professionali dell’agricoltura a livello nazionale».

«Nelle nostre liste chi vuole contribuire alla rivoluzione della Calabria»

«Una campagna elettorale che ricorda altri tempi, non molto lontani, esattamente 107 giorni fa quando personalmente venni proprio qui a Cassano a concludere la campagna elettorale assieme a Gianluca Gallo: quella piazza poi portò al trionfo del sindaco di Cassano e sarà la stessa piazza che assieme a tante altre in Calabria porteranno Roberto Occhiuto – ancora una volta – a governare questa regione», sostiene Cannizzaro. Il segretario regionale del partito si mostra soddisfatto e sottolinea l’unità della coalizione animata da grande entusiasmo. «Ringraziamo tutti i candidati per averci messo la faccia, la passione, la competenza, la qualità arricchendo le nostre liste. Abbiamo presentato come Forza Italia un tris: Forza Italia, la lista “Occhiuto Presidente” e “Forza Azzurri” (qui le tre liste con i nomi di tutti i candidati), composte da avete professionisti, imprenditori, e da tutti coloro che pur non avendo la tessera di Forza Italia, hanno deciso di contribuire non solo per battere la sinistra, ma per continuare la rivoluzione che è in corso e non si può assolutamente arrestare», aggiunge Cannizzaro. Che chiosa: «Vinceremo le elezioni, anche oltre il 60%, come i sondaggi suggeriscono e sappiamo che i cittadini calabresi daranno ancora una volta fiducia a Roberto Occhiuto, a Forza Italia, al centrodestra. Dal 7 ottobre governeremo con una maggiore carica di responsabilità». (redazione@corrierecal.it)

