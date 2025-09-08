Il feeling di Occhiuto con Salvini e la Lega: «Disponibili a sostenermi fin da subito»

verso le regionali

CATANZARO «La Lega ha dimostrato da subito grande disponibilità a sostenere la mia candidatura». Lo ha detto il presidente uscente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ricandidato governatore per il centrodestra, oggi alla presentazione delle liste della Lega per le Regionali insieme al leader del Carroccio Matteo Salvini e al vicesegretario federale leghista Claudio Durigon. Da Occhiuto una “menzione” speciale per Salvini e per la Lega, con i quali in effetti negli ultimi tempi il feeling appare molto forte, ma anche la rivendicazione del ruolo di Forza Italia.

I rapporti con la Lega (e con gli altri…)

«La Lega – ha rilevato Occhiuto – ha fatto delle ottime liste, e sono sicuro che farà un risultato a doppia cifra, poi ovviamente conteremo i voti quando si chiuderanno i seggi. Però ho visto che ci sono candidati molto radicati e quindi credo che la Lega possa fare un ottimo risultato in Calabria. Per la verità credo se lo meriti anche Salvini perché è stato un ministro molto attento ai problemi della Calabria. A esempio, in 30 anni sulla Statale 106 – ha ribadito il governatore uscente ricandidato alla guida del centrodestra – i governi nazionali avevano investito un solo miliardo, invece questo governo nazionale, con Salvini ministro, anche a ragione delle sollecitazioni che il governo regionale ha fatto, ha investito 3,8 miliardi. Non sono risorse Pnrr, perché come si sa il Pnrr non finanzia le strade, quindi sono risorse che era molto complicato trovare eppure il governo le ha trovate. Quindi abbiamo un centrodestra molto compatto, la Lega ha dimostrato da subito grande disponibilità a sostenere la mia candidatura. Faccio i migliori auguri alle candidate e ai candidati della Lega». Occhiuto ha poi specificato: «E’ chiaro che se la Lega fa un risultato a doppio cifra Forza Italia a maggior regione avrà un risultato straordinario. Ha avuto un ottimo risultato già nel 2021, oggi Forza Italia è molto più forte perché i candidati di Forza Italia sono rafforzati da quattro anni di governo. Poi c’è la lista del presidente: anche quella io credo che avrà un risultato straordinario. E c’è Fratelli Italia che tutti i sondaggi dicono dovrebbe essere una delle liste più votate in Calabria. Quindi – ha rimarcato Occhiuto – una coalizione molto forte: è il segno anche dell’entusiasmo che si è generato attorno a un progetto di cambiamento della Calabria che abbiamo iniziato quattro anni fare che proseguiremo nei prossimi 5 anni. l’alleanza del centrodestra è molto forte in Calabria».

«Querelo i leoni da tastiera»

Occhiuto infine si è scagliato contro «i leoni della tastiera, quelli che sui social lanciano fake, ma li sto querelando come è giusto che sia, ma per il resto invece c’è grande affetto, grande disponibilità da parte dei calabresi che mi hanno sempre invitato nelle scorse settimane a non mollare, ad andare avanti. E io ho fatto come dicevano loro: non ho mollato, e vado avanti». (a. cant.)

