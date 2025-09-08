Si legge in: 1 minuto
Incidente sulla statale 107 “Silana Crotonese”, cinque veicoli coinvolti
Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto Anas e forze dell’ordine
Pubblicato il: 08/09/2025 – 9:45
A causa di un incidente che ha coinvolto cinque veicoli, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 107 “Silana Crotonese” al km 51,400, a Celico, in provincia di Cosenza. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
