Incidente sulla statale 107 “Silana Crotonese”, cinque veicoli coinvolti

l’intervento

A causa di un incidente che ha coinvolto cinque veicoli, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 107 “Silana Crotonese” al km 51,400, a Celico, in provincia di Cosenza. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato