Ultimo aggiornamento alle 10:19
l’intervento

Incidente sulla statale 107 “Silana Crotonese”, cinque veicoli coinvolti

Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto Anas e forze dell’ordine

Pubblicato il: 08/09/2025 – 9:45
A causa di un incidente che ha coinvolto cinque veicoli, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 107 “Silana Crotonese” al km 51,400, a Celico, in provincia di Cosenza. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Cosenza
SILANA CROTONESE
STATALE 107
statale 107 silana crotonese
Cronaca
Crotone
