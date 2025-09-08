Skip to main content

l’affondo

Regionali, il Pd su Occhiuto: «Saranno gli elettori calabresi a bocciarlo»

«In quattro anni ha fatto più danni lui che le amministrazioni degli ultimi 40, per la maggior parte di centrodestra»

Pubblicato il: 08/09/2025 – 14:22
Regionali, il Pd su Occhiuto: «Saranno gli elettori calabresi a bocciarlo»

LAMEZIA TERME «Occhiuto continua a mentire ai calabresi. In quattro anni ha fatto più danni lui che le amministrazioni degli ultimi 40, per la maggior parte di centrodestra». Lo scrive il Pd calabrese nel rispondere a recenti dichiarazioni dell’ex presidente della Regione Calabria. «Dalla sanità alla Film Commission, si registra soltanto – spiegano i dem – un arretramento micidiale della Calabria, con servizi pessimi, l’aumento spaventoso della migrazione sanitaria, l’inattendibilità di molti bilanci aziendali approvati e, nel caso dell’ente regionale per il cinema, l’assoluta e gravissima mancanza di trasparenza». «L’ex presidente – attacca il Pd – non ha la bacchetta magica ma ha avuto più di uno scettro, dato il potere enorme che ha gestito, soprattutto nella sanità. Tuttavia ha riservato l’attenzione anzitutto ai suoi fedelissimi e collaboratori, ha maltrattato i precari e gettato fumo negli occhi con una comunicazione fasulla, i concertoni, le luci colorate e gli spot pagati dai calabresi». «Sulle riforme, poi, – prosegue il Pd – ha peggiorato il servizio 118, non ha mosso un dito per rifare la rete ospedaliera, ha lasciato case e imprese senza una goccia d’acqua e non ha mai risolto i problemi ambientali più importanti. Saranno gli elettori calabresi a bocciarlo, a certificare il fallimento della sua esperienza amministrativa. Adesso Occhiuto ha il vento contrario, i cittadini non sopportano più le sue menzogne e voteranno convintamente – concludono i dem – per Tridico e il centrosinistra».

