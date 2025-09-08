Regionali, Salvini presenta le liste della Lega: «Puntiamo ad arrivare primi e far trionfare Occhiuto»

la campagna elettorale

CATANZARO «18,5 miliardi di euro di investimenti del mio Ministero in Calabria per i calabresi. Non ha precedenti nella storia italiana. Quindi lascio agli altri le chiacchiere, le polemiche, l’invidia». Così, rispondendo alle domande dei giornalisti, il ministro dei Trasporti, nonché leader della Lega, Matteo Salvini, giunto questa mattina al Museo Musmi al Parco della Biodiversità di Catanzaro per presentare ufficialmente le liste del partito per le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre a sostegno del candidato presidente Roberto Occhiuto.

Per il vicepremier 18 miliardi e mezzo di euro si traducono in «quasi 4 miliardi sulla SS106 mentre gli altri se l’erano dimenticata, la Trasversale delle Serre, la A2, l’Alta velocità finalmente in progettazione fino a Reggio Calabria, e il Ponte di cui si parla da una vita e che adesso è progettato e finanziato. Tutto questo in neanche 3 anni. Quindi son sicuro che la Lega avrà un risultato straordinario alle regionali, l’obiettivo è quello di arrivare primi e quindi di portare a vincere Occhiuto come primo partito».

«Abbiamo candidati di eccellenza»

A proposito delle regionali e del sostegno della Lega alla ricandidatura di Roberto Occhiuto, Salvini ha precisato: «Abbiamo candidati di eccellenza politici e non politici, imprenditori, tecnici, esperti. La Regione ha fatto tanto in questi anni, recuperando i ritardi ereditati da altri. Certo, noi puntiamo a fare sempre meglio. Quindi non ci poniamo limiti. Avremo 5 anni per prendere in mano una Calabria che merita tanto», sostiene Salvini. «Il mondo guarderà la Calabria dalle prossime settimane, quindi per me è motivo di orgoglio».

«Il nostro obiettivo è crescere ancora tanto. Naturale riconfermare Occhiuto»

Salvini ha però un altro obiettivo per la Lega in Calabria, quello non di «confermarsi ma di crescere, crescere, crescere. Quando dico che l’obiettivo è di diventare primo partito di riferimento per la Calabria, lo dico perché lo penso e ci credo. Anche l’8% che prendemmo 4 anni fa era già tanto, visto che la Lega in Calabria non c’era. Però io penso che i calabresi, in questi anni, abbiano toccato con mano che se ci impegniamo a fare una cosa, la facciamo», ha sostenuto Salvini, tornando poi a parlare del Ponte sullo Stretto. «Ne hanno parlato generazioni di politici di tutti i colori ma ora è arrivato all’approvazione del progetto definitivo, completamente finanziato con l’apertura dei cantieri nelle prossime settimane, non nei prossimi mesi. Penso che sia un cambio epocale che riporterà in Calabria tanti giovani che sono stati costretti a scappare». E quando gli chiedono se la candidatura di Occhiuto abbia spostato gli equilibri, Salvini risponde: «Assolutamente no. Era il governatore uscente come era il governatore uscente nelle Marche. Quindi è stato naturale riconfermare la guida sia in Calabria che nelle Marche». (a. cant)

