Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:54
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’operazione

Scoperta vasta piantagione di Canapa indiana nel Catanzarese: avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro

I Carabinieri hanno sequestrato circa 4800 piante. In corso le indagini per risalire ai responsabili

Pubblicato il: 08/09/2025 – 16:10
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scoperta vasta piantagione di Canapa indiana nel Catanzarese: avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro

LAMEZIA TERME Una vasta piantagione di Canapa indiana è stata sequestrata dai Carabinieri di Soveria Mannelli nel corso di un’attività di contrasto alle sostanze stupefacenti nell’area montana del Reventino e della Sila Piccola catanzarese. Nelle prime ore del 5 settembre, i militari dell’Arma, congiuntamente allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, dotato di unità cinofile per la ricerca di stupefacenti, hanno sequestrato circa 4.800 piante di altezza variabile tra 1 e 2 metri, che, una volta smerciate al dettaglio, avrebbero fruttato circa 2,5 milioni di Euro. Sono in corso investigazioni per stabilire la riconducibilità dello stupefacente rinvenuto che verrà distrutto, previa campionatura finalizzata a stabilire, tramite analisi chimiche di laboratorio, il principio attivo contenuto.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CANAPA
canapa indiana
carabinieri soveria mannelli
Catanzaro
Importanti
Lamezia Terme
piantagione canapa
Reventino
sequestro
SOVERIA MANNELLI
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x