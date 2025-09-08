Scoperta vasta piantagione di Canapa indiana nel Catanzarese: avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro

l’operazione

LAMEZIA TERME Una vasta piantagione di Canapa indiana è stata sequestrata dai Carabinieri di Soveria Mannelli nel corso di un’attività di contrasto alle sostanze stupefacenti nell’area montana del Reventino e della Sila Piccola catanzarese. Nelle prime ore del 5 settembre, i militari dell’Arma, congiuntamente allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, dotato di unità cinofile per la ricerca di stupefacenti, hanno sequestrato circa 4.800 piante di altezza variabile tra 1 e 2 metri, che, una volta smerciate al dettaglio, avrebbero fruttato circa 2,5 milioni di Euro. Sono in corso investigazioni per stabilire la riconducibilità dello stupefacente rinvenuto che verrà distrutto, previa campionatura finalizzata a stabilire, tramite analisi chimiche di laboratorio, il principio attivo contenuto.

